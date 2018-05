Tres oposicions a Sant Vicent Ferrer

El 5 d'abril de 2019 es compliran 600 anys de la mort de Sant Vicent Ferrer en Vannes, en la Bretanya francesa. En motiu d'este Dies Natalis (naiximent a la vida eterna) del sant valencià, les diòcesis valentines han declarat l'any jubilar vicentí. Pero no és una celebració important només per als creents; la personalitat d'este valencià impregna l'història valenciana en atres aspectes més allà de la religió, ya que es va ocupar també de lo polític i de lo social. Com diu la biografia de la pàgina oficial de l'any vicentí "s'esforçava per resoldre conflictes, millorar la vida moral i espiritual, buscant una societat mes cristiana, més espiritual i més harmoniosa"; i l'arquebisbe de Valéncia, el cardenal Antonio Cañizares, convida a les diòcesis valencianes a ser «constructores de pau, concòrdia i unitat com ho fon Sant Vicent Ferrer».

Es parla molt de quina manera maravellosa Sant Vicent era entés per totes parts quan parlava en llengua valenciana. Clar està que en la seua época els romanços estaven molt més prop entre ells que hui en dia, no seria, puix, tan dificultosa l'inteligibilitat dels parlars en bona part d'Europa; de fet encara hui podem comprovar lo fàcil que li resulta a un valencià entendre l'occità, i tot sense eixir de casa; només cal buscar vídeos i àudios en internet i escoltar-los.

I és ací a on vullc senyalar la primera oposició (no ho faig cronològicament) al nostre sant. Si ell s'esforçava per resoldre conflictes, atres ho han fet per a crear-los. Els valencians majoritàriament -estic convençut- som gent de pau, no amants de les confrontacions. La renaixença valenciana pense que s'assentava en una idea de germanor cultural i llingüística entre els pobles del diasistema occitanorromànic. Pero eixa germanor, de la que vullc creure que també molts catalans participaven, es va vore trencada per la politisació a la que es va vore somesa. Tot va començar en un proyecte expansioniste centrat en una Catalunya supremacista (que s'oblida d'Occitània) de la que eixiria tot lo bo i cult que els demés deuríem assumir sense discussions (recorden allò tan reiteratiu de «no es diu... cal dir...», entre atres moltes coses). No m'imagine en temps de Sant Vicent a ningú dient-li que parlava malament per parlar en valencià. És este un any per a estudiar la manera de recompondre eixa germanor, que no serà possible sense el respecte a les característiques pròpies de cada llengua. Els creents, ademés, podem demanar l'intercessió del Pare Vicent en est assunt.

D'una atra banda, el Compromís de Casp supongué el triumf del diàlec i l'acort front a la guerra habitual per a dirimir els temes successoris de les monarquies quan no hi havia un clar hereu. Pareix ser que el prestigi del sant valencià va influir en l'elecció de Ferrando de Trastàmara com a Rei d'Aragó, un castellà en ascendent aragonesa, en una unificació hispana encara en proyecte. Cada regne i cada territori de la Corona aragonesa tenia les seues lleis i el nou monarca hagué de jurar-les. Més avant, dels Reis Catòlics es dia popularment (aprofitant el lema del rei catòlic en l'escut hispànic) allò de «tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando», que fa intuir una igualtat en les corones unides. Este respecte per la diversitat dels pobles ibèrics es va mantindre mes o manco fins que un atre conflicte successori en una Espanya ya unida (excepte Portugal, al que les circumstàncies històriques havien deixat fòra) no es va resoldre en el mateix trellat. I ya sabem lo del mal que ve d'Almansa: la mentalitat centralisadora francesa prengué possessió de la política enaltint l'Espanya castellana (que ya havia anat guanyant terreny a poc a poc), i arraconant la diversitat cultural dels demés pobles. Eixe pancastellanisme és una oposició a l'esperit del sant valencià que ha calat especialment en Valéncia (on podem vore cóm inclús valenciaparlants consideren la seua llengua materna com una cosa de poc de profit) i és l'orige de moltes incomprensions entre els espanyols hui en dia. La solució no és ya qüestió d'una descentralisació territorial de l'Estat -que ya existix-, sino que és fonamentalment necessària una educació en l'amor a lo propi i en el respecte a la diversitat (les dos coses a l'hora), si es vol tornar a una Espanya forta i sense conflictes secessionistes ni anexionistes. Ací també seria interessant per part dels creents demanar l'intercessió del sant valencià.

I per últim, i com la més important oposició a l'obra de Sant Vicent Ferrer, tenim la pèrdua de la dimensió religiosa en la societat. No és esta una qüestió que afecte exclusivament als valencians, ni només als espanyols; ni tan sols és un fet que es dona només en l'Europa que va evangelisar el sant valencià; la globalisació que vivim ha escampat una cultura que viu d'esquenes a Deu i que s'enfronta a l'antropologia cristiana, a la Bona Notícia en vocació universal que, encara que tantes voltes enfosquida pels errors humans, senyala en el dit a lo alt, com Sant Vicent Ferrer, i diu aquelles paraules que són el lema de l'any vicentí: «A Deu, doneu-li glòria». És ací especialment a on els creents devem demanar l'intercessió del nostre patró per a que l'humanitat torne a una raó allumenada per la fe, capaç de resoldre qualsevol conflicte des del diàlec, que ajude al creiximent de les societats humanes en pau i harmonia, en el respecte a la vida i a la dignitat de tot ser humà en qualsevol etapa i circumstància de la seua vida. És aixina com -segur- els conflictes que com a valencians patim, els abans mentats, trobaran també la solució adequada.