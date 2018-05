FIN DE TRAYECTO

El PSOE registró ayer en el Congreso su moción de censura para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa. A Ferraz no le quedaba más alternativa después de ese jueves negro que el PP acababa de pasar con: una condena al partido por financiarse de forma irregular; una sentencia que cuestiona la credibilidad del testimonio del presidente del Gobierno; el ingreso en prisión del exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana. Los socialistas, es verdad, dieron por hecho el miércoles, tras aprobarse los presupuestos para 2018, que Rajoy había tomado oxígeno para un año más. Pero todo ese aliento se evaporó en apenas 24 horas. No veremos más fotos de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy haciendo frente común para sostener el 155 en Cataluña. Son insostenibles ahora mismo. Para Ciudadanos y PNV, los dos partidos que ayudaron al PP a sacar adelante sus cuentas, resultará complicado mantener a los populares tras una condena en los tribunales. Es la primera y puede no ser la última. La confesión de Ricardo Costa en la pieza valenciana de Gürtel anticipa un nuevo terremoto inminente. Parece que Rajoy tratará de aguantar, porque ese es el espíritu del presidente gallego. Pero la petición de Ciudadanos de elecciones o una moción de censura instrumental -para convocar elecciones- anticipa un interesante movimiento de piezas en el tablero. Cs anunció que no votará la moción socialista y avanzó un acuerdo entre el PSOE y los nacionalistas para la presentada por Sánchez, tratando de colgarle de nuevo al líder socialista esa etiqueta de dirigente cercano al independentismo. La idea podría tener cierta venta si no fuera porque el PSOE ha venido apoyando con entusiasmo la aplicación del 155 en Cataluña, de manera que la acusación se derrumba por sí misma. Para Ferraz, la moción de censura es una oportunidad. No haberla presentado -después de hacerlo por el máster de Cristina Cifuentes- hubiera rozado el ridículo, además de que le habría devuelto a Podemos ese oxígeno que le falta desde que a Pablo Iglesias e Irene Montero les entró esa fiebre por la buena vida y los chalés en la sierra. Presentar la moción o pactar con el PP y presentarse juntos en una gran coalición en 2020. No había más alternativa. Y entre el susto y la muerte, pues moción de censura. El PP tratará de resistir, adelantará el debate sobre el cartel electoral, intentará rebajar la carga política generada por la sentencia de Gürtel. Su problema es menos el PSOE, que presenta una moción casi obligado, y más Cs, que ve llegada la oportunidad del sorpasso sobre los populares y que por ese motivo exige elecciones cuanto antes. Las autonómicas, municipales y europeas son en mayo de 2019. Ya veremos si no hay que dejar hueco para las urnas de Congreso y Senado.