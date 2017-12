En vez de trasvases, distribución El presidente de AVA ha echado a rodar una feliz idea: hablar de las cuestiones de reparto del agua en los mismos términos referidos a la luz o el gas VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 23 diciembre 2017, 08:43

El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, ha echado a rodar una feliz idea que debiera contar con la fortuna de extenderse, de convertirse en algo 'viral', en la terminología moderna. Consiste en sustituir el concepto de trasvases de agua por el de distribución de este recurso básico, tan vital para todos.

Aguado lo explicó el otro día en un foro organizado por LAS PROVINCIAS sobre 'Agua para la vida', la escasez de recursos y la planificación hidrológica. Dijo el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores que quería aportar «un enfoque diferente», y lo concretó así: «Yo no creo en los trasvases, creo en la distribución del agua, porque hablar de trasvases implica hablar de cuencas cedentes y cuencas receptoras, lo que hace suponer que se trata de cuencas diferentes, cuando no lo son».

El concepto es sumamente novedoso, invita a la reflexión y abre una prometedora línea en el debate hidrológico. Mientras se ha hablado de trasvasar agua de un sitio a otro se han abierto heridas, desatado controversias y alimentado disputas políticas, que casi nunca se han detenido en los aspectos puramente técnicos y de viabilidad económica en su conjunto. Han prevalecido los sentimientos de patrias pequeñas, de localismos y agravios, hasta hacer fracasar los proyectos. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la conveniencia de transportar agua desde el norte de España hacia el sur? Se empezó en tiempos de la República, nada menos, de la mano de Manuel Lorenzo Pardo, que fue quien diseñó todos los embalses que se han hecho después, y también los que no han llegado a ramos de bendecir. También los trasvases posibles y convenientes. ¿Y qué se ha logrado hacer? Sólo el del Tajo-Segura, ahora en entredicho creciente y en paro forzoso por escasez de recursos en los embalses de cabecera.

Este es otro punto en el que hizo hincapié Aguado. Lo que hasta ahora hemos llamado trasvases no deberían plantearse desde las cabeceras de cuencas, donde es normal que los caudales no sean grandes y es más habitual que se sufran periodos de escasez. Mucho mejor plantearlos desde los cursos bajos, donde hay claros excedentes. Y aquí habrá que abrir algún día el 'melón' del agua que llega desde España a Portugal. Porque en los cursos bajos del Duero, el Tajo y el Guadiana hay grandes cantidades de agua que acaban en el Atlántico o alimentan lo que aquí no se puede alimentar.

Pero ante todo, conviene empezar a hablar de distribuir el agua, más que de trasvasarla, para soslayar la existencia de supuestos perjudicados y favorecidos. Porque no se trata más que de favorecer a todos. ¿No se transporta y distribuye el petróleo, el gas y la electricidad? ¿De dónde se extrae cada barril? ¿Dónde se genera cada kilovatio? Por supuesto que se paga religiosamente a quien produce. Cómo debe hacerse con el agua, a quien 'le llueve'. Aguado tiene razón: hablemos de distribuir.