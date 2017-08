El trastero

Los períodos de vacaciones, especialmente en verano, son sobre todo engañosos. Uno piensa, al aparcar el trabajo hasta septiembre, que tendrá tiempo suficiente para hacer las mil cosas que lleva meses planeando, como arreglar los cajones atestados de papeles, hacer algo de deporte o, simplemente, descansar. Y cree firmemente que logrará alguno de los objetivos marcados. Pero yerra. Se estrella con estrépito, más bien, contra sus ideas. Cuando asoma septiembre se encuentra, como en julio, en el páramo de los planes incumplidos, esperando la primera oportunidad que se le presente para volver a esbozarlos.

Uno de mis deseos para este verano era encontrar el momento propicio para adentrarme, con el sosiego que merece, en la lectura de la aclamadísima 'Patria', la novela de Fernando Aramburu que se ha convertido en el éxito editorial del año. Agua. Por unas u otras razones (pereza, crianza de un niño, abundancia de distracciones y el descubrimiento de 'Postguerra', el ameno texto histórico de Tony Judt que me tiene atrapado) el libro de Aramburu sigue en el estante aguardando su hora. Otro plan abortado era sumergirme, por recomendación de Miquel Nadal, en 'El cuento de la criada', la serie distópica de HBO. Pero con un bebé revoloteando aquí y allá en busca del mando de la tele lo máximo que he conseguido ha sido vagar tristemente por la TDT y engancharme a los programas estadounidenses de casas de empeños y subastas de trasteros.

Lo que mi mujer resume con aplastante lógica y bastante mala leche como «esos programas de frikis americanos que compran y venden cacharros inútiles» resulta, desde una perspectiva sociológica, fascinante. Esos espacios encierran el sueño de cualquiera: adquirir alguna fruslería por cuatro duros confiando en que acabe revalorizándose para revenderla y sacarle una buena plusvalía. O rescatar de un trastero abandonado alguna antigüedad y conseguir colocarla al incauto de turno por una cantidad que multiplique la inversión realizada. Sin embargo, rara vez ocurre. Como parece lógico, los almacenes olvidados por sus dueños generalmente guardan poco más que moho, ropa vieja y aparatos oxidados. Solo de vez en cuando (no descartemos que por obra y gracia de un guion elaborado siguiendo las pautas de la televisión-espectáculo estadounidense) el milagro parece obrarse y el comprador se topa con una joya que pueda reportarle un beneficio interesante.

Al engancharme a esos programas en una época baldía para el fútbol, en la que lo más interesante es el mercado de verano, era inevitable que acabase estableciendo el paralelismo entre la operación salida del Valencia y los espacios televisivos de compra-venta de saldos. Con la entrada en escena de Lim el club se convirtió progresivamente en algo parecido a los trasteros abandonados de la tele: un desordenado aparcamiento de material de segunda o tercera fila comprado en su momento a precio de oro, vía Gestifute, y rápidamente devaluado, entre otras razones, por la falta de atención del propietario. Y al que este verano, en plena reconstrucción deportiva de la mano de Alemany y Marcelino, se ha empezado a dar salida de manera tan apresurada como polémica.

Aun sin haber seguido diariamente la actualidad deportiva este verano (uno acaba exhausto tras meses de barullo mediático) he mantenido suficientemente la atención como para asistir al ruidoso debate derivado de los traspasos de Enzo, Alves, Negredo y compañía. Confieso que me sorprendió, por ingenua, la postura de los que pensaban que algún club un tanto despistado picaría ante nombres tan ilustres y que las ventas podrían reportar al Valencia cantidades cercanas a las que se pagaron en su momento (basta con ver los números de Enzo, por ejemplo, para hacerse una idea del porqué de su brutal devaluación). Pero también me quedé atónito (y en eso coincido con mi admirado Fernando Gómez) ante el escaso músculo negociador demostrado por el Valencia, especialmente en los casos de Cancelo o Ryan, dos de los pocos futbolistas aprovechables y con mercado liquidados en la operación de vaciado del almacén.

Una de las claves del mejor Valencia de la historia fue su capacidad para regenerar sus plantillas y mejorar sus cuentas comprando jugadores baratos y hambrientos de triunfos para suplir a las estrellas (bien) vendidas. Hay que tomar de nuevo esa dirección, que implica confiar en los técnicos, peinar silenciosamente el mercado y negociar con pericia las entradas y salidas. Por el contrario, llenar el trastero de futbolistas recomendados interesadamente o de aparentes proyectos de futuro confiando en su revalorización es una apuesta que sale carísima (y así se ha visto) deportiva y económicamente. Esperemos que Peter Lim haya tomado nota de ello.