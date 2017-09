Trasparentes

Te acercas a la playa, para ver qué ha quedado del edificio de las Termas Victoria después del incendio de la techumbre y ves, una vez más, el viejo cuartel de la Guardia Civil. Está limpio y bien pintado, se nota que hay manos que se empeñan en darle un buen mantenimiento. Cando paso, un agente corta el césped de los andenes de la entrada y otro vigila el acceso a un solar cercano, vallado, donde estacionan numerosos vehículos oficiales. «Qué bien», te dices. Pero no es verdad. Porque el cuartel de la Guardia Civil de la Malvarrosa fue construido en 1915 para el cuerpo de Carabineros, es tres años más antiguo que las Termas Victoria, que goza de protección patrimonial, y nadie sabe, salvo quienes lo usan, en qué condiciones estará por dentro.

La muerte en acto de servicio de un suboficial de la Policía Nacional, me empuja a cumplir un compromiso que tengo conmigo mismo: escribir, al menos dos veces al año, sobre las deplorables condiciones en que Valencia obliga a trabajar, desde hace décadas, a quienes se encargan de protegernos y defender nuestra libertad: policías, guardias civiles y militares, desde luego, y también, a la vista de lo ocurrido el domingo, funcionarios de la Justicia.

Lo normal, en un país civilizado, es que si se incendia la Ciudad de la Justicia y no saltan las alarmas tiene que haber dimisiones. Alguien tiene que pagar por esa vergüenza pública. Pero lo normal, en cualquier país libre y democrático, es que el cuartel de Zapadores de la Policía Nacional no sea una ruina que lleva una década en restauración y que sus instalaciones -donde se retiene a extranjeros siempre por orden judicial- no sean objeto de acoso por parte de autoridades democráticas.

Lo siento, pero no creo que el Cuartel de la Malvarrosa tenga instalado el aparataje electrónico que el siglo XXI reclama. Tampoco creo que una vieja estación ferroviaria reconvertida sea lo que la Policía Autonómica necesita y que el viejo cuartel del Aire sea la sede mejor de la Policía Local. La Jefatura de Policía, además, tiene todas las pintas de ser un edificio obsoleto.

En el periódico del 1 de septiembre veo la protesta de la Policía Local tras los atentados de Barcelona: llevan años esperando chalecos protectores. Me pregunto si el subinspector asesinado el martes llevaba un chaleco protector y si el protocolo, en casos como el que nos ocupa, no debería hacer imprescindible esa seguridad añadida. Me pregunto, en fin, si no somos muy incautos ante la clase de delincuentes que proliferan, y si estamos alertados y preparados para el desafío del terrorismo yihadista.

Yo les llamo los trasparentes. Son los funcionarios que, por llevar uniforme, parece que solo son uniformes sin personas dentro. Y que son, por lo tanto, los últimos de la fila a la hora de recibir las inversiones -municipales, estatales y autonómicas- para disponer de los mejores medios, las mejores sedes, equipos informáticos, vehículos, chalecos y armas.