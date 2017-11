Un traje a medida

Viernes 28 de abril de 2017. Lo Rat Penat solicitaba, como ha ocurrido en los últimos 140 años, permiso para celebrar en el teatro Principal su gala anual. Comenzaba entonces para Rosa Pérez, diputada de EU, una frenética cuen- ta atrás dirigida a acabar con una histórica tradición a la que dio la puntilla el martes en un pleno extraordinario de la Diputación no sin antes protagonizar una curiosa historia digna de análisis.

Primero, porque donde no ha habido problema durante casi siglo y medio, Rosa Pérez lo ha encontrado. ¡Qué destreza la suya!

Segundo, porque la solicitud de Lo Rat Penat ha provocado la elaboración de un nuevo reglamento de usos del teatro que, como todo el mundo sabe, era una necesidad imperiosa que reclamaba la ciudadanía tanto o más que la mejora de la financiación.

Tercero, porque la petición se deniega, cuatro meses después, pero justo al día siguiente de que entre en vigor la nueva normativa que limita los usos del Principal, el 29 de agosto. ¡Y por supuesto es fruto de la casualidad!

Y cuarto, porque para negar la cesión del teatro se esgrime (ya se ha encargado EU de fabricar el traje a medida) que el evento que durante 140 años ha protagonizado Lo Rat Penat es una entrega de premios y, como la celebración de sorteos, las graduaciones o las rifas, no tiene cabida en las instalaciones públicas por no ser un acto de carácter cultural. Y ahí es donde Rosa Pérez se ha retratado. Podrá gustarle más o menos la gala, la entidad valencianista, sus actividades, sus integrantes y hasta su existencia. Pero negar a estar alturas que los Jocs Florals sean un acto cultural es no haberse molestado ni en leer el programa de actos de la celebración. Se lo recuerdo, diputada: Entrega de premios a autores literarios, sí, pero concierto de la banda municipal de Valencia en homenaje al maestro Serrano con motivo del 75 aniversario de su fallecimiento, lectura de poemas y exaltación de la reina de los Juegos por un mantenedor, también. Todo muy químico, muy matemático y nada cultural. Cierto.

Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación, quería liderar el PSPV hasta que entendió que la falta de apoyos le impediría imponerse a Mercedes Caballero y decidió no presentar candidatura a la presidencia provincial.

Lástima que esas legítimas aspiraciones de liderazgo no las tenga como presidente de la institución provincial y haya delegado la competencia de decidir sobre la cesión de bienes de dominio público como el teatro Principal en la diputada de EU pese a que un informe de la secretaría general le otorga directamente tal potestad.

Esa falta de liderazgo ya la comprobamos también en julio, aunque entonces el elegido fue el diputado de Cultura, al permitir que se revocara siete meses más tarde una ayuda económica concedida previamente vía decreto del presidente, oh casualidad, a Lo Rat Penat.