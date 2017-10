El traidor

De mártir a renegado solo hay un paso. El que separa al abanderado de sus acólitos o más bien a éstos, del grial buscado. Quienes empujan al líder no lo hacen por la humildad de dejarle el primer plano sino por refugiarse detrás de él. Así sucede en Cataluña con la CUP y la antigua Convergència. La CUP utilizó sus espaldas para auparse a un lugar soñado al que nunca creyeron llegar ni lo hubieran hecho por sus propios medios y necesitan que sus líderes se inmolen por la patria. El primero, Artur Mas quien como Moisés llevó al pueblo hasta la Tierra Prometida pero no entró en ella. El segundo será Carles Puigdemont, devorado por sus propios ejércitos cuando llegue el momento. Pase lo que pase en Barcelona, la CUP saldrá siempre victoriosa y Puigdemont, siempre trasquilado. Aunque sea, simplemente, por las dudas.

Ese riesgo, la de caer a manos de los propios, no de los ajenos, deberían de calcularlo todos los que quieren sacrificarse por una causa. El límite entre ser un héroe o una víctima es muy fino y Puigdemont ha logrado lo imposible: llevarse a sí mismo al matadero. Ha logrado, él solo, convertirse en traidor para alguien sea cual sea su comportamiento. No es poca cosa.

Ése ha sido el motivo de sus dudas recientes: sentirse acorralado por su propia sombra a la que le gustaría perder de vista como Peter Pan pero sin Wendy Forcadell saliendo en su rescate para cosérsela de nuevo a las plantas de los pies. Puigdemont se ha dedicado en las últimas horas a buscar un modo de recular sin que parezca que recula; de ceder sin que crean que cede y de rectificar sin que parezca que se ha equivocado. La cuadratura del círculo. Pero la CUP en esto tiene la misma posición que Rajoy: dígase «sí o no». Cuando el Gobierno le preguntó al President si había proclamado la independencia necesitaba una respuesta clara. Así, también ahora, la CUP quiere una respuesta contundente. Puigdemont se ha encontrado entre las dos preguntas, dos espadas que se cruzan y ni siquiera le empujan hacia la pared. Si responde sí, le atravesará una; si responde no, lo hará la otra. La paradoja del mentiroso. Y lo peor es que ha sido él quien se ha puesto en esa tesitura.

Cualquiera de las soluciones manejadas no son más que puertas de escape en el túnel en el que está. Por ambos lados le llega una bola de fuego y no tiene más remedio que abrir la puerta de emergencia y escapar. No ha querido hacerlo por miedo a la crueldad de la CUP que sería peor que la del gobierno de España. Lo convertiría de héroe a villano en segundos. Lo trituraría. Y él lo sabe. Por eso siempre perderá y la CUP siempre ganará. Él, por comportarse mal a ojos de alguno de los actores enfrentados que no son, aunque lo parezca, los catalanes y Madrid sino los antisistema y la legalidad. La CUP, porque nada es más rentable que ir de víctima. Puigdemont ya ha perdido la ocasión. Ahora es el maniatado por no ser llamado traidor.