Trabajo y remuneración, una primera desigualdad

Con ocasión de pasado Día de la Mujer, hubo una explosión de opiniones y datos ratificando la discriminación de la mujer en la sociedad y la necesidad de que las circunstancias - y las leyes - cambien hacia una mayor igualdad entre sexos. Así expresado nada parece más justo que las manifestaciones, declaraciones y eslóganes de los que nos hemos visto todos rodeados. No obstante deberíamos evitar ante un fenómeno tan complejo que atañe a la estructura misma de la sociedad tratarlo de forma simplificada porque como todos los enfoques vitales tiene múltiples facetas, que no se pueden obviar a la ligera.

La primera desigualdad es la división del trabajo en remunerado y no remunerado. Se puede dividir el trabajo en bien hecho o mal hecho, pero una vez hecho no se debería considerar según se reciba o no remuneración. Su mero enunciado presupone de facto una injusticia para los que realizan un trabajo real y no reciben una compensación pecuniaria por él, aunque sea uno de los ejes centrales del sostenimiento de la vida social como es el caso del realizado en el seno familiar y que, además de ser realizado mayoritariamente por mujeres, es rotundamente falso que no tenga importancia económica. Según apunta Katrine Marçal, «el trabajo de las mujeres es un recurso natural que no consideramos que deba tenerse en cuenta(...) porque se supone que siempre estará ahí (...). Se considera una infraestructura invisible e indeleble. Si el trabajo no remunerado que llevan a cabo las mujeres no se incluye en los modelos económicos, nunca comprenderemos hasta qué punto esa labor, sin el reconocimiento que se merece, está directamente relacionada con la pobreza y la desigualdad de género(...). La agencia nacional de estadística de Canadá trató de cuantificar el valor del trabajo no remunerado; concluyó que este suponía en 2003 entre el 30,6 y el 41,4 por ciento del PIB» ('¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?'), datos estos últimos que no parecen interesar o airear en nuestra sociedad basada en «el que ha es, el que no ha no es» (Ordine, N; 'La utilidad de lo inútil') por la grave injusticia que apuntan.

Si las mujeres que mayoritariamente hacían esta labor se han incorporado al mercado del trabajo remunerado no sólo es por librarse de una ocupación no reconocida y poco agradecida, sino por necesidades económicas derivadas de los cambios de hábitos sociales, como parte de una sociedad basada en el consumo, y de las normas sociales, entendidas como «la proyección del orden sobre la conducta humana (...) que nos dice qué es portarse bien en una sociedad ordenada» (Bauman Z.). Estas nuevas normas exigen una redistribución equitativa y pactada entre sexos del trabajo no remunerado, optar por pagar a terceros por este trabajo - si económicamente es viable-, acudir a miembros no remunerados de la familia -abuelos generalmente- que los suplan en parte o «importar trabajadores de otro extremo del mundo que los realicen» (Harari J.N.), circunstancia no difícil dado que «sigue habiendo vastos territorios con trabajadores sumisos cuyas necesidades de consumo no es necesario estimular (...) las terribles exigencias de la lucha por la vida bastan y sobran» (Bauman Z.).

Los datos con que nos abruman están entresacados de estadísticas y encuestas llevadas a cabo en sociedades WEIRD (por sus siglas inglesas): occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas que no constituyen una muestra representativa de la humanidad por evidente sesgo de origen. Quedan fuera una gran mayoría de personas, tanto del sexo femenino como del masculino que no están en esa norma, ni se les espera de momento, por lo que las estadísticas son altamente criticables por el sesgo de población y por la exclusión habitual del trabajo no remunerado, no considerado, pero considerable en términos económicos. Su inclusión cambiaría sustancialmente los datos, aún a mucho peor.

Decía Saramago que «...Dios, cuando quiere, no precisa de los hombres aunque no puede dispensarse de las mujeres» ('Memorial del convento') apuntando a que hay ocupaciones y obligaciones, que son insoslayablemente femeninas de las que sólo pueden escapar renunciando o posponiéndolas. Se trata, nada más y nada menos, que la maternidad, la lactancia y el cuidado del recién nacido. La respuesta de nuestra sociedad ha sido disminuir al mínimo la natalidad - ni siquiera atendemos a la tasa de reposición- y, a la vez, posponerla a situaciones de mayor estabilidad económica en términos de trabajo remunerado y consumo, con lo que la fertilidad disminuye y los riesgos aumentan, tanto para la madre como para el feto. El retraso de la maternidad acarrea sobre todo consecuencias de orden personal, mientras que la disminución de la natalidad las tiene de orden social, económicamente más graves y persistentes. Ambas son muy difíciles de remediar a corto y medio plazo, porque exigen modificaciones de normas sociales que no cambian con rapidez y se influencian poco a corto plazo por cambios legislativos que faciliten la llamada 'conciliación'.

Teniendo en cuenta la reivindicación de igualdad que se reclama, «igualdad de ahora en adelante», no podemos dejar de considerar, y de tratar de remediar, la intolerable injusticia ejercida sobre las mujeres que en su vida adulta y siguiendo la 'norma vigent' optaron por realizar -voluntariamente o por presión de la norma sociocultural- sólo el trabajo no remunerado en el seno de la familia tradicional. La sociedad ha seguido considerándolas de segunda clase por no haber pagado unas cuotas determinadas y discriminándolas a no tener una pensión 'contributiva' como si además de no haber cobrado por su trabajo, éste se hubiera desvanecido cual humo y no hubieran contribuido a mantener la sociedad con aportación importante al PIB, es probable que tanto como los perceptores de pensiones 'contributivas'. Esto sí es remediable a corto plazo pero hay que reconocerlo ya y presionar para modificarlo porque «lo que es verdad no necesariamente es convincente» (Barnes J.; 'Una historia del mundo en diez capítulos y medio'). Empecemos por ahí, sin dejar de insistir en los demás frentes.