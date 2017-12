Tosta (da)

No sé en qué momento a tostada se la cayó el da. No sé cuándo la gente empezó a decir tosta y a ofrecerla como un nuevo manjar a la altura de las ensaladas templadas, los tatakis y los ceviches (ahí está mi Mikel Iturriaga pidiendo «menos ceviche y más escabeche»). Tampoco sé por qué hay personas y periodistas que optan por dueto en lugar de dúo, cuando está claro que hay dos personas cantando juntas ¡y que no somos italianos! Cualquier día al 'Dí papá' de José Guardiola y su hija Rosa Mari le iban a llamar dueto. Y se atreven a reírse de los que dicen 'cocreta'. Leo en varios sitios que una fan rusa golpeó a Carlos Puyol en la cara «con un consolador». Era un pedazo de poll. de goma. ¿Por qué va a ser un consolador? ¿Consolador de qué? ¿De no tener un hombre? Pero, oye, que el feminismo cancerbero que guarda las palabras ofensivas no se queja. Estoy por llevar uno de esos encima para cada vez que escuche tosta, dueto o implementar.