Tornant al solc

Perque no devem oblidar la llaurança, perque de la terra ve tot, tornem mà a l'esteva per si, al solc obert en el guaret valencià, podem sembrar-li llavors d'esperança. Hem de superar l'oix i la malagana dels tràgics acontenyiments que acorrufen el cor més animós, pero mal pinta la mostra de cansera independentista veïna, quan impúdicamente se n'aprofita del dolor per a estrelar sa follia perpètua, tan ben orquestada cap al rebuig, l'enverinament, la divisió i l'odi a l'orde, de modo tan pròxim a la superba manera de menysprear als demés afectats. Hem de reconéixer-los als destructors lo be que han invertit els diners de tots, venent al món son dret únic, com si a ningú més afectara, per a dividir a les famílies, acollonant als discrepants i justificant son joc de saltar-se a la torera cada llei que impedix els colps de força que venen repetint, guiant sa deriva rupturista.

I els valencians, rodant pels calaixos com a moneda de canvi, mancats d'atenció i finançament just, des de Madrit, qui ademés calla i mira de gaidó, soportant les apropiacions indegudes dels anexionistes, el menyspreu dels mijos estatals i lo que és pijor, la colaboració pancatalana de polítics i educadors, com es demostra pel servilisme idiomàtic, el desconcert dels pares en escoles i texts oficials. Conve observar les lleis i vore els bots marcians. Direu que torne en forma, pero és que el temps nos corre, la tele que nos desrenyonà tampoc para de gastar i maquinar, des del filtre de bons i roïns, triant al seus ¿per al gust foraster? i sense que les idees de proximitat a l'audiència, senzillea de gestió i economía adequada, anaren acompassades a lo que volem i podem pagar.

Pero no pergam l'esperança, el trellat i la valencianitat suraran, a mida de poble obert que som. La terra aguanta cremats i gels, apedregades, pestes i preus de plorar, pero gràcies a Deu, els llauradors quan toca sembrar seguirem sembrant. I encara cóm, o passaríem fam.