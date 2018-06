Tormenta perfecta

Pedro Sánchez a la Moncloa. Se abre una etapa de incertidumbre absoluta. Con ochenta y cuatro diputados no se va a ningún sitio. Además, la factura a cobrar por los grupos nacionalistas y Podemos va a ser muy alta. Por ejemplo en lo que respecta al conflicto catalán. De entrada, el independentismo sale ganando terreno. Como eso de gobernar con los Presupuestos del PP tras haberlos puesto a caldo hace sólo unos días. Pirueta insólita a efecto de garantizar al PNV las ventajas obtenidas ya que su voto era clave para culminar con éxito la operación derribo. Un cambalache vergonzoso. Acaba pues de la peor manera para España lo que mal empezó el 20 de diciembre del año 2015 a tenor de unos resultados electorales que obligaron a repetir los comicios sin conseguir tampoco aportar estabilidad. Desde luego no cabe esperarla ahora. No hay base alguna. Triunfa una moción de censura cuyo único objeto ha sido tirar a Rajoy. Algo que por otra parte el Partido Popular ha facilitado al máximo con su estática torpeza para comprender la escalda política que abría la sentencia del caso Gürtel, anticiparse a la jugada socialista y maniobrar a tiempo de evitarla. Esta vez la pasividad contemplativa de Rajoy no ha resuelto el problema. Todo lo contrario. Le ha llevado al desastre. Negarse a dimitir y no tratar de forzar una convocatoria inmediata de elecciones ha sido otro error. En última instancia debió cogerle la palabra al aspirante cuando este le ofreció dicha opción en el curso del debate. Aunque luego Pedro Sánchez la hubiese incumplido. Hoy la pérdida del poder coloca al Partido Popular en una situacion agónica. Difuminado ideológicamente, desarbolado orgánicamente y desprestigiado socialmente su expectativa ante las urnas anticipa una caída en barrena. El fin de una era. Solo el nivel de caos que acredite el próximo gobierno puede mantener todavía fiel al PP a un amplio sector de su electorado que hasta esta semana mismo parecía dispuesto a abandonarle. Sobre eso Albert Rivera habrá de tomar buena nota porque le aguarda una tarea definitiva impuesta por la realidad del nuevo escenario político. El neofrentepopulismo sentado en el Consejo de Ministros. Ciudadanos ha de asumir que la estrategia transversal ha muerto. Su proyección expansiva requiere ir a copar el espacio del PP sin ninguna duda. Ahí es donde puede obtener mayor respaldo de un espectro sociológico que se siente huérfano a la vista de lo ocurrido. Esa gran parte de la sociedad española que no vota izquierda ansia recuperar la confianza en un proyecto nacional capaz de decir las cosas claras, defender principios nítidos y actuar siempre en consecuencia. Lo que no ha hecho el Partido Popular en los últimos tiempos y así le ha ido. Sea como fuere la suerte está echada para todos. Ojalá España logre resistir la acometida preocupante de este enredo mayúsculo. De momento pintan bastos. Un barullo peligroso. La tormenta perfecta.