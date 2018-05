Tormenta de ocurrencias marinas

Hay decisiones incomprensibles. El rescate a toda prisa de la concesión de los llamados Docks comerciales es una de ellas. Porque si el Consorcio Valencia 2007 no sabe todavía qué hará con el edificio, lo lógico habría sido que el Ayuntamiento de Valencia no claudicara ante la firma inquilina con tal de desalojarla cuanto antes. «Nos ha costado -admitió Joan Ribó-. Hemos tenido que negociar mucho con la concesionaria». Y si lo sabe, ¿por qué da a entender que no? ¿Por qué organizó una bien aireada tormenta de ideas susceptibles de ser materializadas en dicho inmueble? Una tormenta creativa tan intensa que aún no ha concluido, ni concluirá hasta que todas las propuestas suscitadas en la primera reunión hayan sido clasificadas y se convoque nuevamente a los especialistas para que evalúen su viabilidad. Mi, desde luego, no comprender. Lo entendería si hubiera una necesidad apremiante que atender o un inversor dispuesto a convertir esos almacenes en un negocio que se ajustara a un plan predeterminado. No siendo así. No existiendo siquiera un proyecto de marina coherente y concreto -a las pruebas me remito-, me sorprenderá más o menos el ejercicio de humildad que supone la celebración de esta consulta a terceros. Algún día se preguntarán los ciudadanos por qué los concursos de ideas son privativos de la Administración mientras las empresas privadas tienden a ir a tiro hecho y la tendremos. Me intrigará relativamente que el aumento de la volumetría, barrera insalvable en el supuesto de que el aspirante tuviera interés en construir un hotel de lujo con casino incorporado, haya dejado de ser un impedimento: ahora se le podrán añadir tres plantas más. Lo que no me gustará de ninguna de las maneras es que se acorte a cualquier precio una concesión para terminar gastándose los impuestos en un auditorio-teatro. Como el ayuntamiento no ha tropezado nunca con la piedra de El Musical y la magnífica programación que está ofreciendo el Principal se salda con llenos absolutos montamos otro coliseo y la petamos. O en otras ocurrencias que se manejan: una sala de exposiciones para aprovechar que sólo quedan las últimas de Filipinas y quedarse con el mercado. Un museo. ¿Será por museos? O un Hollywood a escala ahora que el original languidece. Y les ahorro la opinión que me merecen las alternativas más vanguardistas porque la que no es un sucedáneo de incubadora es un a modo de aceleradora y en conjunto se solaparán, no tanto con el banco de pruebas de Angels Capital como con la imitación a Silicon Valley que quiere montar Sandra Gómez. En definitiva, un cúmulo de improvisaciones que no hace más que confirmar algo mucho más grave: que después de conseguir la cesión de la dársena real, Valencia no sabe qué hacer con ella. Porque no son sólo los Docks. Es todo. El consorcio también ha encargado un plan de usos del tinglado nº 5 y de la base del Alinghi. Sí, de esas que iban a ser efímeras.