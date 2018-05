EL TONTO DE LA CUNETA

Si me dieran a elegir entre haber sido ciclista o futbolista hubiera preferido la bici. Amo ese deporte. Me fascina. Creo que hay pocas cosas más duras que una gran vuelta. Entre pecho y espalda. Podría ver etapas en bucle. El somnífero de algunos a mí me excita. Ayer, mientras veía exprimirse a los ciclistas en las rampas del Zoncolan con Froome apretando las tuercas de sus rivales, empecé a hacer una clasificación de tarados de cuneta. El premio gordo se lo llevó un tipo disfrazado de dinosaurio hinchable que corrió durante unos metros junto al líder del Sky y Wout Poels en uno de los momentos clave de la carrera. El holandés tuvo que quitar la mano del manillar para apartar a aquel inconsciente que se merecía un buen puñetazo en la nariz, un chalado que puso en riesgo la integridad de un grupo de deportistas. Entiendo el fervor de muchos aficionados que inician una esprint espontáneo al lado de sus ídolos. La pasión casi nunca sigue un patrón de comportamiento. Lo hacen en muchos casos de manera inconsciente pero con el sentido común suficiente para dejar un metro y medio de distancia con el ciclista. Para dar oxígeno. El tipo disfrazado de dinosaurio hizo sacar lo peor de mí. Si llego a estar en la subida del Zoncolan creo que hubiera abofeteado a aquel estúpido descerebrado. Minutos antes había visto a otro tonto de cuneta con un disfraz de caña de cerveza y a alguno más poniendo en peligro a los ciclistas con cartelitos, móviles y cualquier artilugio que uno se pueda imaginar. Hacia el final de etapa emergió otro idiota con un zorro disecado que corría detrás de Simon Yates, que defendía la maglia rosa con uñas y dientes. El copiloto de una de las motos empujó con buen criterio al 'taxidermista' contra las vallas. En los últimos metros, un grupo de panteras rosa más próximo a una despedida de soltero mancharon ese pulso descomunal que se echaron Froome y Yates en una de las montañas más duras en esta edición del Giro. Me gustaría saber qué pasa por la cabeza de todos estos malos aficionados que preparan días antes su tontería para tener unos segundos de gloria en televisión. Supongo que días después sacarán pecho entre amigos por su hazaña: «¿Visteis el otro día a un gilipollas vestido de dinosaurio al lado de los ciclistas? Pues era yo». La organización de las carreras debe reflexionar sobre este asunto. El ciclismo es más serio que el lamentable espectáculo que ofrecen estos personajillos. Afortunadamente me reconcilié con el espíritu del buen aficionado cuando vi a un señor vestido de ciclista, de pelo y barba canosa, agarrar del brazo a un jovencito cargado con bandera y móvil y apartarlo de la chepa de los ciclistas que iban en cabeza. Al final creo que los buenos siempre ganarán a los tontos de la cuneta.