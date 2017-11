NO SE LO TOMEN A BROMA

Como era previsible, tras dos meses de insoportable tensión la tragedia catalana empieza a perder dosis de dramatismo, aunque durante todo el proceso, incluso en los peores días, el humor español siempre ha hecho acto de presencia y ha permitido algo de alivio entre tantas jornadas históricas que probablemente nunca llegamos a pensar que viviríamos. Pero entre el hartazgo de la ciudadanía ante el conflicto interminable y las consecuencias demoledoras para el desafío soberanista no sólo de la aplicación del 155 sino de sus propias contradicciones, el soufflé ha bajado y ya se habla de otros asuntos de actualidad, como la sequía, que siempre ha estado ahí pero que quedaba arrinconado ante la primacía del monotema. Sin embargo, y sin ningún ánimo de actuar como aguafiestas, conviene tener muy presente que el problema catalán no está resuelto ni probablemente vaya a estarlo tras los comicios del 21 de diciembre, por lo que irá apareciendo y reclamando su protagonismo. Y por otra parte, no deberíamos caer en la tentación de tomar a broma a los dirigentes independentistas, aunque es cierto que algunos de ellos ofrecen rasgos y declaraciones que incitan más a la risa que a la reflexión seria y profunda. Porque por cómicas que resulten algunas de sus actitudes -como la huida de Puigdemont o el donde dije digo digo Diego de Forcadell- el bloque secesionista no va a cejar en su propósito, ya ha demostrado hasta dónde es capaz de llegar, aunque sea de forma chapucera, y más pronto que tarde retomarán sus planes de segregación. Y frente a ellos, el bloque constitucionalista no será capaz de afrontar algunas de las tareas pendientes del Estado en Cataluña, decisiones si se quiere traumáticas pero necesarias para evitar que dentro de unos pocos años el bloque separatista sume no un 50 sino un 60 o un 70% de los catalanes. A saber: 1º Ejercer un cierto control sobre la educación, sin tener que recuperar la competencia, para combatir el adoctrinamiento a los niños y lograr que en una comunidad autónoma española se enseñe historia de España. 2º Evitar que la TV3 siga comportándose como un eficaz aparato de propaganda del soberanismo y un altavoz del antiespañolismo. 3º Acabar con la política de subvenciones a entidades y medios cuyo objetivo es construir un relato nacional caracterizado por el permanente agravio hacia Cataluña. 4º Recuperar el control de los Mossos, con el fin de impedir que pueda volver a producirse una situación de descontrol y desobediencia como la del 1 de octubre. Nada de esto se va a hacer porque ni el PP se atreve ni el PSOE lo apoyaría. Por lo que, salvo inesperada victoria de los constitucionalistas el día 21, antes o después volveremos a las andadas. Mejor no tomárselo a broma.