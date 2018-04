Por mucho que una se empeñe en deconstruir la seriedad como Ferran Adrià la tortilla de patatas, la seriedad se empeña en explotar la chufla de oficio. No es serio llevarse del supermercado unas cremas de Olay. Y, sobre todo, que eso acabe siendo el detonante de la dimisión tras 35 días de resistencia. Unas cremas de Tolay. Horror en el hipermercado, cantarían los Pegamoides. Cultura pop española. A Cifuentes le ha pasado como a Chapeau el Esmirriau en Mortadelo y Filemón, cuando Mortadelo se carga al malo con un misil que podía haber usado al principio. Qué vergüenza este asunto. «Vergüenza, robar», diría mi abuela. Es que es eso, abuela. Vale, hurtar. Escribió Lorenzo Gomis que la política presente se hace con hechos muy pasados. «Pero aun así da que hablar, cumple el objetivo de la prensa». De momento se ha acabado. Pero Cifuentes no es Madame de Merteuil desmaquillándose al final de 'Las amistades peligrosas'. La mala no es ella.