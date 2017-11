Tocata i fuga

Com una rata, que a força de rosegar forada, ara quan veu cóm s'afona el barco, fuig ans de perir ofegat. Si fora capità com es proclama, no abandonaria la nau. Pero és rata, no li demanem més. Sap nadar, perque de pancheta en els últims temps ha seguit les classes dels mas i cia. I nada per a salvar-se, despreocupat de guardar la roba, ni la dignitat que no coneix. Els de la seua disciplina pujolina, des d'Andorra a Mèxic poden vestir-lo o fer-li el monyo. Estiga en Brusseles o en Suïssa, lloc a on van guardant els qüens com a deport, 'els bons patriotes catalinos' arribats a vènit burgués, gràcies als denostats espanyols que els omplim el sac fa més de cent anys. I trobarà, com de repent dispon, d'advocats experts i cars -per diners que no siga- que li tapen les vergonyes i li presten roca a on parapetar-se.

Si anem al títul d'este faldonet segur que pensem en Bach el de vella peluca i escoltant a l'orgue la seua més coneguda fuga -no, si; no, si; no, si; no, si...- quadrem al personage, qui embolicant-nos de dubtes nos ha fet a tots un mal irreparable, per sa incapacitat de calibrar-lo i manco d'assumir-ho. Uns atres estan reculant impúdics, preparant-se novelles candidatures, per si en lo de la normalisació, es lliuren de nés presó.

Bo. Pel ridícul i jocós sainet, podem passar-nos dos mesos de "matraca" extenuant. Sense que se talle en sec la font que alimenta el desficaci. Enterbolint la fraternal convivència, seguirà la corca en els més nobles ideals de la joventut: l'adoctrinament, la sembra d'odi, la crida a l'irresponsabilitat, l'afalac de l'egoisme... Allí i ací també treballa l'escola endenyada i els mijos comprats en ares d'una secessió cangrenosa. No airegen son rostre ver, per si es constipen. Tiren la pedra sobre el populisme i amaguen corrupta mà. Ya sabem cóm atemorisa i cóm viu parasitant, impedint quan no pot o imponent des del mínim replà de poder.