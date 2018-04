'TITULITIS' Y HUMILDAD Lunes, 23 abril 2018, 16:10

La pasada semana las noticias se hicieron eco de las titulaciones como una especie de revisión de currículums personales de políticos de primera línea. Entro a valorar, desde mi punto de vista joven y mi vivencia personal y de muchos otros jóvenes, la dificultad que para muchos supone sacarse una titulación superior o un master. Años de carrera, estudios, trabajos, exámenes, asistencia a clase para poder estar cada vez más reconocidos. El plan Bolonia, donde las formaciones superiores transformadas en grado necesitan de especialización a través de master, la falta de trabajo y el afán de despuntar para mejorar el currículum, reclama mucho esfuerzo, tiempo y dinero para obtener la titulación deseada.

En una sociedad donde la 'titulitis' es una de las enfermedades, para acceder al mercado laboral parece que priman más los títulos obtenidos que las competencias que uno debe desarrollar para un trabajo. No digo que no sean necesarios, pero en ocasiones son excesivos e imprecisos. Estas formaciones, deben ser las vías oportunas para capacitar a los que los cursan para hacernos mejores en los puestos que quieren ocupar. Falsear los títulos y aparentar tener algo que no se tiene me parece un tanto inoportuno. Mucho 'postureo'.

Todos estamos llamados a la santidad, en nuestras vidas, trabajos... También en nuestra formación, y esta debe vivirse desde la humildad. Ojalá con humildad muchos políticos reconocieran su formación. Estarían más cerca del camino a la santidad que el Papa reclama en su nueva Exhortación 'Gaudete et exsultate': «La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas no hay humildad ni santidad. (...) No me refiero solo a las situaciones crudas de martirio, sino a las humillaciones cotidianas de aquellos que callan para salvar a su familia, o evitan hablar bien de sí mismos y prefieren exaltar a otros en lugar de gloriarse, eligen las tareas menos brillantes, e incluso a veces prefieren soportar algo injusto para ofrecerlo al Señor... No es caminar con la cabeza baja, hablar poco o escapar de la sociedad. No digo que la humillación sea algo agradable, porque eso sería masoquismo, sino que se trata de un camino para imitar a Jesús y crecer en la unión con Él».