Tipos de barbaries

El pasado 7 de abril, un ataque químico del régimen sirio en Duma ocasionó alrededor de 60 civiles muertos y un número no precisado de heridos e intoxicados. Son una pequeña parte de los más de 350.000 muertos, innumerables heridos y millones de refugiados ocasionados en los siete años que dura esta cruel guerra civil, pero a la manera de gota que colma el vaso esta última (por el momento) acción ha originado una respuesta militar por parte de EEUU, RU y Francia, justificada oficialmente en la prohibición de las armas químicas.

Se ha argumentado sobradamente acerca de esta crisis, e incluso se la ha calificado el bombardeo químico como un error brutal del régimen de Asad como si sólo este episodio fuera un error y no la guerra civil en su globalidad.

La respuesta de los mencionados países, tras el anuncio de misiles «inteligentes, nuevos y bonitos» en palabras del tuitero mayor -el presidente Trump-, consistió en un ataque de estos bonitos misiles lanzados sobre objetivos de producción y almacenamiento de productos químicos, al parecer de importancia estratégica menor (F. Sahagún, 15/4/18), con muy escasas víctimas reconocidas por los agredidos y un coste de entre 73 y 173 millones de euros. Hasta aquí la noticia por todos sabida.

Entre las justificaciones del ataque me ha llamado la atención la del Secretario de Exteriores británico, Boris Johnson, en su defensa del ataque aéreo a Siria interpretada «como una defensa de los principios y los valores civilizados (...) el mundo no puede permitirse hacer la vista gorda ante una ataque con armas químicas (...) Lo que está en juego es el futuro y el mundo en el que queremos que crezcan nuestros hijos (...) Pero estamos diciendo al mundo que hay un tipo de barbarie que está prohibida y que merece ser prohibida» (C. Fresneda, EM, 16.4.18). Asombroso relato, pues parece desprenderse que hay un tipo de barbarie que está prohibida y que otros tipos de barbarie no están prohibidos ni perseguidos y castigados, o sea, que al menos son tolerables.

El mismo día se publicaba un informe sobre las minas de cobalto en África Central donde miles de refugiados ruandeses de las guerras tribales viven en unas condiciones de vida extremas, explotados en las minas para extraer coltán, manganeso, oro y cobalto con el agravante de que la mayoría son menores. «Todos los días muere gente aquí»,nos dice uno. Tenéis que contar esto... Nadie sabe cuánta gente engulle la montaña...Como las galerías no se apuntalan, los hundimientos son constantes. A veces mueren 30 o 40 personas de golpe que quedan atrapadas... Hay niños mineros, nula protección de riesgos laborales, salarios de miseria y señores de la guerra que cobran sus propios impuestos a las concesionarias chinas» (Rojas y Villaecija, EM 16.4.18). Un perfecto ejemplo de barbarie, ni prohibida ni perseguida, entre otras razones porque los minerales son muy necesarios y el negocio es seguro y muy rentable.

Naturalmente no es un hecho aislado. Si paseamos un poco la mirada por el mundo podemos encontrar casi de todo. Sin ser exhaustivos encontraremos que en 81 países se tortura o se abusa de los individuos (informe mundial de AI 2009), miles de muertos en los más diversos conflictos armados, millones de desplazados en campamentos de refugiados en muchos países donde mueren a miles por las deficientes condiciones sanitarias y alimentarias, decenas de miles de niños secuestrados durante los últimos años muchos de los cuales han sido obligados a servir como soldados o como esclavos sexuales para los ejércitos, miles de niños -¡hasta de 5 años!- que son obligados a trabajar en los campos y fábricas, utilizados como mendigos en las capitales o prostituidos (Unicef estima que hay 60.000 niños prostituidos en Filipinas), miles de mujeres sometidas por mafias a la trata de blancas, cientos de miles de hombres, mujeres y niños sometidos a tráfico de personas a través de fronteras internacionales cada año, cientos de miles de muertos por hambrunas perfectamente evitables... Aquí se pueden agregar muchos más ejemplos de barbarie, indudablemente, pero creo que como muestra bastan.

Lo peor es que no nos horrorizan ya, ni siquiera nos sorprenden, cuando las noticias hacen buenas las palabras de Montaigne: «la peor parte de los humanos es la mayor» (Ensayos) y lo malo es que la difusión de las noticias en la actualidad es tal que en la práctica no podemos decir de casi nada que no sabemos, que no nos habíamos enterado, que nadie nos había dicho... y así por desgracia, seamos o no conscientes de ello, pasamos a pertenecer a la peor parte de los humanos. No por acción, sino mayormente por omisión, por no levantar nuestra voz en contra de la barbarie. Hemos olvidado que «la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad» (Hemingway; '¿Por quién doblan las campanas?') o, añadiría yo, me afecta el daño, el mal de los otros., y con el bombardeo informativo hemos banalizado el mal, en el sentido que le daba Hanna Arendt: «simplemente se trata de negarse a imaginar lo que la otra persona siente» ('La última entrevista y otras conversaciones').

Por estos motivos, deberíamos todos, y muy especialmente los dirigentes políticos tratar de evitar tipificar diferentes clases de barbarie y mucho menos categorizarlas según conveniencias geopolíticas. El mal, el daño de cualquier tipo que se inflige a otro puede tener grados, pero no hay tipos malos y buenos. El mal es mal, por muy lejos de él que estemos, o porque haya factores que pretendan atenuarlo. Y no nos vale como excusa lo que aduce Paul Auster, no sé si para dulcificarlo, al decir que «los despreciables actos que los seres humanos cometen en perjuicio mutuo no son simples aberraciones, sino parte esencial de lo que somos» ('Un hombre en la oscuridad'). Para dejar un mundo mejor a nuestros hijos se requiere erradicar todas las barbaries, sin distinciones ni categorizaciones ¿por qué iba a ser peor utilizar bombas químicas que prostituir niños o maltratar refugiados?