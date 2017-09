Cuando escuché ese grito como respuesta al atentado terrorista de Barcelona me emocioné y me identifiqué con él. Porque ante el terror que siembran los terroristas y que busca paralizar la sociedad y hacerle ver que ellos, los terroristas, son vencedores e impondrán su visión de la sociedad, los hombres que queremos seguir siendo libres no tenemos miedo. 'No tinc por'. Sin libertad no es posible una vida verdaderamente humana.

Pero cuando he escuchado el 'no tinc por' gritado por los políticos independentistas -soberanistas y sediciosos- se me ha revuelto el estómago. Gritan que no tienen miedo a las consecuencias de haber elegido el camino de la insumisión, del incumplimiento de las leyes, del delito a fin de cuentas. Una cosa es defender el deseo de independencia y hacerlo cumpliendo las leyes, respetando la Constitución, y otra bien distinta el camino elegido. Y oírles gritar su 'no tinc por' a mí sí me da un cierto miedo. Viven tan obcecados, son tan sectarios, que están dispuestos a pisotear los derechos de quienes no piensan como ellos. Y eso me da miedo, porque la dictadura siempre me ha dado miedo. Y tengo miedo de que algunos no entiendan la fuerza de imponer las leyes.

Los ciudadanos debemos defender con uñas y dientes la libertad que nos otorga la democracia elegida por nosotros. Porque la democracia, sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes, nos garantiza ser dueños de nuestra libertad, de nuestro futuro y no estar a merced de caprichos, sectarismos, ideologías, dictaduras populistas, etcétera. Y sí tengo un cierto miedo de que, enredados en los 'no tinc por' actuales, los gobernantes olviden los problemas diarios que nos acucian: el paro, la inmigración, la pobreza, la educación... ¡Eso sí que me da miedo! En fin, recuperemos la esperanza, dejemos atrás temores y amenazas y dictaduras. Somos libres y, siendo responsables en esa libertad, podemos y debemos conseguir la paz y el bienestar.