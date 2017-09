TIEMPOS LACRIMÓGENOS

Más allá del lloriqueo de Junqueras y de las manifestaciones de fruslerías folletinescas que nos invaden, convendrá reconocer que las terribles, temibles, opresoras, desalmadas y españolísimas fuerzas de represión, reprimir lo que se dice reprimir, reprimen pero que muy poco. Basta observar los destrozados coches de la Guardia Civil tras el asalto de los energúmenos. Redujeron esos vehículos a papilla de hojalata y encima les robaron las armas (parece que luego las devolvieron, menos mal). Asediados en sus cuarteles, insultados, los beneméritos mostraron un temple que los emparenta con los frailes y los aleja de esos samuráis que, derrotados y desarmados de su katana, se suicidaban para mantener su honor en plan bruto. Nuestros tiempos no son heroicos, sino lacrimógenos. Lloran en los concursos televisivos y también gimotea todo un vicepresidente de Generalitat Catalana embargado por la emoción como si fuese una miss recién coronada. Pero si de Oriol no esperamos gran cosa más allá de la cursilada, la irresponsabilidad de la extrema izquierda asusta por su capacidad para mentir. Escupen mensajes tóxicos para confundir, tensionar y lograr ese caos que tanto les beneficia porque sólo desde la catástrofe conseguirían imponer su visión totalitaria. No, aquí no se detiene a nadie por su pensamiento, como les encanta decir, sino por saltarse la ley. Por otro lado brotan los escarceos más o menos subterráneos que deberían de lubricar una posible negociación. Como siempre, la pela es lo que importa, así pues, desde el gobierno deslizan el mensaje sobre la mejora de la financión para Cataluña. Si esto fructificase transmitirían un mensaje harto peligroso a la ciudadanía: organice una gresca de estrépito máximo y le prestaremos atención. Se premiaría al díscolo en detrimento del que cumple las leyes.