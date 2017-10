Escribo de cara al jardín del Turia. Los pinos, después de treinta años de riego generoso, me ocultan la fachada del IVAM, de donde antes veía entrar y salir a los visitantes. El tiempo pasa como un relámpago pero permite comprobar que no ha estado tan mal ese calendario de conquistas valencianas: la riada fue en 1957, pero solo doce años después el Turia tenía ya un nuevo cauce que aseguraba (casi) todo el riesgo de inundaciones; aún no habían pasado veinte años, en 1976, cuando don Juan Carlos firmó el decreto de concesión del cauce del Turia a la ciudad. Sesenta años después, Valencia es otra. Tiene un puerto líder, conserva algo de milagrosa huerta, presume de un parque fluvial único en el mundo y conserva fuelle para seguir trabajando, al menos, en dos proyectos de calado: la prolongación del Turia verde hasta el mar y ese Parque Central que está naciendo con medio siglo de retraso.

El portaviones 'Juan Carlos I', este fin de semana, ha tenido colas enormes de visitantes. Quizá ha recibido instintivos gestos de gratitud de los valencianos; porque en 1957, además del 'USS Lake Champlain', que trajo helicópteros y medicinas, hubo seis buques de la Armada que se unieron al 'Sarmiento de Gamboa' en un viaje nocturno, a toda máquina, desde Cartagena a Valencia, mientras los hornos de a bordo cocían miles de barras de pan. Qué ocasión ha perdido el Ayuntamiento, este fin de semana, para que Valencia renovara su gratitud a la Armada.

Qué lástima, ¿verdad?, esa torpeza histórica de Cataluña. Leyendo a Gabriel Tortella, uno de los historiadores que mejor persigue la verdad desnuda, se aprecian con nitidez mayor los errores de una región que luchando en favor de los Austria, foralistas viejos, se benefició más que ninguna otra de las oportunidades de los Borbones, centralistas nuevos. La fecha del 12 de Octubre, la Fiesta Nacional, nos ha traído otra vez la palabra más compleja y delicada de la política y la vida española -nación- y sus sutiles aplicaciones. Porque nación remite, sobre todo, a la gente, a los españoles, como muy pronto veremos si es que en 2018 se prepara una nueva Constitución, como se barrunta.

Me pregunto, sin embargo, cuándo empezó a llamarse Orquesta Nacional de Catalunya una formación sinfónica que desde su fundación se había llamado Orquesta Municipal de la Ciudad de Barcelona. Y resulta que fue en la temporada 1994/95, tras un convenio del Ayuntamiento con la Generalitat de Jordi Pujol. Por entonces era presidente del Gobierno Felipe González, que calló, vicepresidente Narcís Serra, que todavía calló más, y ministra de Cultura la valenciana Carmen Alborch, que no vio inconveniente en el cambio de nombre. De modo que al año siguiente, el gobierno de José María Aznar, con Esperanza Aguirre de ministra de Cultura, calló también ante el bautizo del complejo cultural de Montjuic, llamado en 1929 Palacio Nacional (de España) como Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y así.