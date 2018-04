THIS IS MESTALLA

Marcelino García Toral siempre presume del gusto por escuchar y aprender de lo escuchado. Una buena virtud para crecer en la vida. Y el otro día escuchó por primera vez al estadio de Mestalla. Aunque no le gustó. La pitada monumental a Luciano Vietto y Andreas Pereira -que no a Nemanja Maksimovic- hay que entenderla en clave mucho más allá de rendimientos deportivos.

Vaya por delante que yo no comparto la pitada. En una temporada maravillosa del Valencia no hay lugar para tan dura crítica. Ni siquiera en un día malo. Todos los jugadores de Marcelino forman parte de un todo y ese todo ha hecho una temporada Champions. Quede claro antes de cualquier análisis posterior. Y dicho esto, vamos con mi explicación de la falla.

Cuando a Mestalla algo le huele raro lo manifiesta mucho más allá de los resultados. Que pregunte Marcelino por qué Mestalla se lo explicó clarito a Nuno en la presentación de su segunda temporada si no había jugado ni un solo minuto oficial. Porque aquí la grada opina de todo. Gracias a Dios, esta no es una afición que viva de 90 minutos cada dos semanas. Que va al fútbol, anima, se va y hasta dentro de quince días. Eso querría Meriton, como bien pregonaba Lay Hoon y su reeducación de Mestalla. Pero ni ella lo consiguió ni nadie lo hará. Tampoco Marcelino, que puede sugerir más mano izquierda, pero tendrá que asumir la realidad que le rodea; un gran club, una gran afición y una gran exigencia de esa afición con gran personalidad.

Mestalla ve que el rendimiento de Vietto y Pereira no ha sido bueno dentro de la excelencia general, ve que están cedidos y que Ferran -que es el suyo de verdad- no juega. Y, encima, a esa grada gusta de leer los periódicos, escuchar radio deportiva y ver la tele. Y cuando lo hace, se enteran de que el agente de Pereira ha estado en Valencia, que si el Valencia le quiere comprar, que si Vietto igual se queda... vamos, que los buenos igual se van y otros igual se quedan.

Y claro, lo que intuyen no les gusta. Y cuando pueden, lo manifiestan. «¿Cómo? Eso no lo queremos, Marcelino». Mensaje enviado. Que no todo es cantar y aplaudir. Al club le gustará más o menos el asunto -no le gusta un pelo- pero esa es la realidad. Igual que cuando salen nombres de posibles traspasos de los buenos, en los despachos se molestan de que la prensa nos enteremos de sus cosas. Y lo entiendo. Si por ellos fueran, ni una noticia de la plantilla hasta que termine el curso que luego ya podremos hacer las cosas sin el juicio de Mestalla. Pero, ya saben lo que siempre digo: This is Valencia. Not England. Not Premier. Ni lo será, afortunadamente.