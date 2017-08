Territorio común

Hubo un tiempo en que los humanos creímos que nuestro planeta Tierra era el centro del universo y todo lo demás giraba a su alrededor, incluido nuestro brillante Sol. Tendrían que pasar muchos años hasta que hombres sabios dedicados al estudio y la ciencia apreciaran que el centro no era la Tierra sino el Sol y a su alrededor giraban todos los astros de su sistema planetario, incluida la Tierra.

El hombre científico siempre ha tenido que luchar contra creencias establecidas sin demostración científica y así nos encontramos en la historia con hombres como Galileo Galilei, juzgado por el Tribunal de la Inquisición por defender que era la Tierra la que se movía alrededor del Sol, creencia que les parecía entonces que restaba importancia al valor de la Creación. Cuesta trabajo creer que tuvieran tamaño error. Pero Galileo Galilei, ante la amenaza de ser enviado a la hoguera, se vio obligado a reconocer ante aquel tribunal que el centro del universo sí era la Tierra. La tradición dice que al salir de la sala donde había sido juzgado murmuró: 'Eppur si move' ('Sin embargo, se mueve').

Mucho ha avanzado la ciencia y, cuando creíamos estar cerca de conocer la última verdad de este desconocido universo, ahora los científicos nos dicen que no somos un universo, sino un 'multiverso'; que en el principio, fuera éste cual fuera, ocurrió que en medio del gran vacío, a modo de ondas en el agua, surgió algo que podríamos traducir como 'picos' y de cada uno de ellos surgió un universo, muchos universos, entre ellos el nuestro, y hasta es posible que en aquel principio el nuestro se mezclara con otro con el que hemos convivido y ahora parece se va alejando en busca de quién sabe que desconocido infinito.

Los primeros humanos empezaron su andadura en África pero pronto sintieron la necesidad de buscar otras tierras, otros climas más propicios para su supervivencia y de esta forma, en lo que fue sin duda una difícil e increíble aventura humana, colonizaron todo el planeta. Y en su afán de supervivencia tuvieron que superar las enormes dificultades que suponían entre otras muchas cosas los cambios climáticos, que los hubo y muchos.

Dejamos atrás la caverna y la 'tribu' y en un proceso de singular socialización fuimos creando pueblos, ciudades, caminos y puentes que cruzan los ríos y nos aproximaban los unos a los otros. Hemos tenido que superar incluso la maldición de la Torre de Babel. Hoy parece que quisiéramos desandar lo que tanto esfuerzo nos ha costado andar y algunos pretenden volver a la tribu y a su aislada caverna; pretenden decir «esta caverna es solo de mi tribu y no entra nadie que no sea de ella», (¿ salir pueden?), y es más, pretenden que los demás les creamos y hasta les secundemos en lo que no es sino una penosa involución.

Los pueblos con una clara visión de hacia dónde debían caminar si querían ser un imperio, como los romanos, llenaron toda Europa de caminos para comunicarnos, caminos sobre los cuales, después de más de dos siglos, aún seguimos caminando. Hicieron viaductos, compartieron su lengua -de la que procede la que hoy utilizamos los españoles-, nos dieron su cultura y una forma de organización social en mucho similar a la que hoy tenemos. Es decir, su objetivo fue comunicar y compartir.

En Norteamérica desde el principio, y aunque con una guerra de por medio, supieron el valor de la Unión y la construyeron, hasta hoy. Y Europa, contra cualquier pronóstico y a pesar de las viejas y arcaicas fronteras, ha sabido valorar la importancia de estar unidos y, con más o menos aciertos, lo va consiguiendo.

Ahora, cuando creíamos que nuestra inteligencia nos llevaba por las sendas correctas, una pequeña parte del territorio español dice que quiere independizarse, que quiere volver a la caverna tristemente aislada amputando de cuajo las más nobles esencias de la comunicación y el compartir. Se trata de un territorio que nunca fue un estado soberano, y en todo caso, aunque lo hubiera sido, ahora toca emplear la inteligencia para avanzar y no para retroceder, toca ir haciendo camino hacia uniones cada vez más amplias. Ahora es el momento, sin duda dificil porque puede suponer renunciar a ideas que están muy arraigadas, de aunar esfuerzos y sentirnos todos habitantes de un territorio común, nuestro planeta Tierra. Comunicar y compartir nos hace mejores humanos y nos permite evolucionar hacia un futuro mejor en el que la solidaridad sea el rasgo principal que nos diferencie de la tribu primitiva. Todos unidos afrontaremos mejor un futuro bastante incierto. Dicen que la unión hace la fuerza. Este es el momento de utilizar lo más noble que tenemos los humanos, la inteligencia, y desechar todo lo que por retrogrado nos retrotrae a momentos que hemos sabido superar.

Hemos hecho caminos, hemos construido puentes, sabemos comunicarnos teniendo lenguas diferentes, navegamos por todos los mares haciendo más próximas nuestras costas, hasta somos capaces de desarrollar diferentes culturas que, compartidas, nos enriquecen a todos y debemos seguir haciéndolas.

Un día al Sol, ese que marca nuestros días y nuestras noches, lo veremos cómo va aumentando de tamaño, cada vez más, cómo se hace más brillante y su calor, que ahora nos da vida, se convierte en un infierno insoportable. Ese día, aunque muy lejano, llegará y para entonces los habitantes de este planeta tendrán que haber sido capaces de aunar sus esfuerzos, de aunar sus territorios siendo conscientes de que habitan un territorio común, de poner su inteligencia al servicio, fundamentalmente, de la supervivencia de nuestra especie. Y eso no se logrará, nunca, reviviendo los Reinos de Taifas.

Habitamos un territorio común que debemos compartir, este planeta Tierra al que tanto le ha costado llegar a ser el hermoso planeta que es. No más muros, destruyamos los que aún existen. No más fronteras, abramos las que aún permanecen y no creemos otras nuevas. Evolucionemos con inteligencia y no nos hundamos en el grave error de la involución solo propia de mentes estrechas y sin visión de futuro, mentes alimentadas por el alimento envenenado del egoísmo. Solo la generosidad, pensar en el conjunto de todos, nos puede llevar a navegar con éxito por este inmenso 'multiverso'... y no sentirnos perdidos en él.