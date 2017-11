TEORÍA, ANÁLISIS Y BOCAZAS

Los Reyes Magos se han adelantado más de un mes para el economía valenciana. Esta semana Ford confirmaba que confía en la factoría de Almussafes para sus nuevos proyectos y que regará con 750 millones de euros las instalaciones. La alegría era desbordante en el sector y no han faltado agente social, políticos, empresarios o sindicatos que no haya aplaudido la decisión, por rara que parezca la unanimidad.

Sin embargo, cada cual hizo sus interpretaciones. En unos casos se aplaudía el buen hacer valenciano (con políticos que se arrimaban para salir en la foto del anuncio), mientras o otros no perdieron la oportunidad de usarlo en clave de partido. Ese fue el caso del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que, ni corto ni perezoso aseguró que «la confianza de Ford en la Comunitat demuestra que hemos superado el foso reputacional al que nos llevó la corrupción del PP».

Entre sus filas más adeptas recogería aplausos, pero el detalle está en que esta inversión de 750 millones no es la mayor de los últimos años en la Comunitat Valenciana y, tendiendo en cuenta las fechas de los desembolsos anteriores, las bases que le han llevado a esa conclusión tropiezan con la realidad.

Ford invirtió entre principios de 2013 y febrero de 2015 más de 1.200 millones de euros en su planta de Almussafes para la fabricación de nuevos modelos, cuando la Comunitat Valenciana era gobernada por el popular Alberto Fabra. Es más, la inversión de 812 millones de euros para adaptar las instalaciones con el objetivo de producir el Kuga y Transit Connect, se anunció en junio de 2011 y fue uno de los grandes actos que aún presidió Francisco Camps como máximo responsable del gobierno autonómico.

El problema de los políticos al opinar de economía o apropiarse de decisiones ajenas es que no suelen hacer el trabajo previo de contrastar sus impresiones con los hechos constatados por las estadísticas o, simplemente, con una búsqueda rápida en Google.

No es el primer caso el del socialista Rodríguez ni el pecado es exclusivo de su partido o su institución. En ese sentido, la vicepresidenta Mónica Oltra se vino arriba hace un año tras tumbar el Consell el proyecto de Puerto Mediterráneo de Paterna. Después de un pleno del Consell aseguró que esta actitud no perjudicaba a la Comunitat y que «muchas empresas han vuelto y la inversión ha crecido». Es más, «ahora las empresas tienen seguridad jurídica y no tienen miedo a que les hagan mordidas por instalarse. Y eso es importante».

Sin embargo, durante ese supuesto renacimiento, fruto del primer año desde el cambio de inquilinos en los despachos del poder valenciano, la inversión extranjera en la Comunitat cayó un 73%. Y eso que aún no había posibilidad de culpar al 'Brexit' ni a Trump de semejante desastre.