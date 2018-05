TENTACIONES

Caminar sobre las arenas movedizas tantos años sin hundirse supongo que requiere un temple, una habilidad y una falta de escrúpulos inalcanzable para la mayoría de los mortales. La doble vida, la doble moral, esa capacidad para deambular culebroso o sinuoso, logran mi pasmo porque me asombra todo aquello que me supera. Algunas personas mantienen otra relación, estable y aposentada, más allá de su existencia matrimonial. Qué desgaste. Qué tensión. Qué manera de ejercer un funambulismo que te obliga a instalarte en la mentira, la lisonja, el disimulo. Si ya cuesta, imagino, mantener la relación legal, cómo para embarcarse en otras aventuras de dudosa conclusión. Con estos políticos envueltos por testaferros, ingenierías financieras, paraísos fiscales y despachos exquisitos expertos en blanqueamientos del alma, de los dientes y, sobre todo, de la cartera, me atrapan los mismos pensamientos. ¿Valía la pena dedicar tanta energía al lado tenebroso de la vida? ¿Compensa vivir siempre sospechando que cualquier día la mano de la ley te agarra? Qué angustia. Qué nervios. Qué estrés. Claro que, a lo mejor no se trata de nuestra bondad o de nuestra querencia hacia la trapacería, sino de aprovechar la ocasión y saltar sobre las oportunidades que salen a nuestro paso cuando detentamos poder. Esto es, ¿si pudiésemos deslizar jugosas comisiones hacia nuestro bolsillos, lo haríamos? Abrazar la honradez cuando nadie nos tienta resulta fácil, ¿pero en caso contrario cómo obraríamos? Sospecho que yo no jugaría en el lado oscuro. Pero ignoro si por pulcra limpieza, por falta de ambición, por mero miedo o por simple vagancia. Peckimpah quisó contratar a Gene Hackman para 'Grupo salvaje'. El actor rechazó la oferta. «La vida es demasiado corta como para sufrir en un rodaje con Peckimpah», explicó. Pues eso mismo.