LA TEMPORADA MERECE UN FINAL DULCE

Mi más sincera enhorabuena a jugadores, técnicos, dirigentes y a toda la nómina de empleados del Valencia por la clasificación del equipo para disputar la próxima Champions League. Por supuesto también a los aficionados valencianistas, que disfrutaremos de partidos contra clubes europeos realmente potentes y atractivos. Y también por la inyección económica que eso supondrá, aspecto que debería afectar de forma absolutamente positiva en la planificación del próximo ejercicio.

Sólo me gustaría que, tras una temporada tan sobresaliente, termináramos compitiendo y dando la sensación del equipo que se ha sido a lo largo de la temporada. Y no es porque los jugadores no lo intenten, ni porque el entrenador se equivoque en alineaciones o en la elección de alguno de los futbolistas que no cuentan para la liga 18/19. Ellos intentan que no pase así. Pero salvaguardar el prestigio adquirido satisface mucho, y lograr dos puntos de quince disputados, aun sin tener repercusión en la mencionada clasificación, no se corresponde ni con lo ofrecido, ni con lo esperado.

Dos partidos quedan, Girona fuera y Deportivo en casa. Terminar cumpliendo y sin decepciones transitorias es importante para todos. No será fácil jugar en Montilivi, pero menos mal que el último encuentro es en Mestalla y contra el Deportivo. Demos la cara en tierras catalanas, y démoslo todo para terminar realmente contentos.

Anoche no comenzó bien el Valencia. El Villarreal entró mejor en el duelo. Profundizó con Cheryshev y Castillejo, y controló el juego hasta bien entrada la primera mitad. Un par de contragolpes de los nuestros y, sobre todo, la presión colectiva efectiva sobre su lateral izquierdo Rukavina y posibles receptores permitió crecer al equipo y ser superior durante quince o veinte minutos. Aunque fue el Villarreal, de la mano de Bacca, el que gozó de dos buenas oportunidades en los últimos cinco minutos de la primera parte. Buena primera mitad, equilibrada y justa en su marcador por el juego desplegado y las oportunidades concedidas.

Mucho peor en la segunda. Sin ritmo, sin capacidad en ataque, sin posibilidades ofensivas, nos dedicamos sólo a defender, perdiendo casi siempre la pelota sin dar más de tres o cuatro pases. Ya en la primera mitad eché de menos a Rodrigo, Guedes, Soler y Mina principalmente. También a Parejo y los laterales. En la segunda, el bajón fue ya general. Ni una sola llegada a la portería de Asenjo, y aun así se pudo empatar. Tampoco el Villarreal abrumó, avasalló, pero sí fue el dominador total del juego, de la pelota y del territorio.

El gol, como muchas otras veces, pelota aérea centrada al área y para dentro. Ahora ya no importa, pero trataría de solucionarlo para la próxima temporada. Es más importante de lo que parece. En marcas individuales, en el trabajo en la zona y en la disputa por arriba. Ha pasado demasiadas veces y requiere tratamiento.

La temporada realizada merece un final dulce.