Mi escasa afición hacia los destinos de presunto exotismo y misterio artificial se reforzó cuando, arrastrado por las circunstancias, acudí a Estambul durante unas vacaciones. Las colas del aeropuerto me desanimaron. El ambientillo general, como de jolgorio pastelero favorecido por el baratillo de la oferta de la agencia de viajes, me entristecía.

Recién aterrizado en Turquía, cuando el control de pasaportes, me sorpendió el peaje que aflojamos de inmediato. Diez euracos, se desembolsaba en aquel tiempo. ¿Por qué? Pues por la cara y por entrar en el territorio otomano. Esa fue la primera noción que tuve respecto a las famosas tasas turísticas. Esa suerte de impuesto se me antojó intolerable, fruto de una caradura superior. Encima que marchaba hasta Estambul para gastar mi dinero y aguantar pelmas en el gran bazar, así para abrir boca me arreaban una dentellada inicial de indudable mal gusto. Lo de las tasas turísticas se aplica en varios lugares del mundo y la costumbre se extiende ante la pasividad de los turistas. Que los gobiernos centrales, autonómicos, regionales o municipales incrusten sus zarpas en nuestro bolsillo se empieza considerar una regla asumida, incluso rutinaria. Lo curioso es que lo aceptamos con mansedumbre bovina y resignación de panoli. Ignoro si las tasas turísticas son necesarias o no, pero me asombra la facilidad con la que nos lavan el cerebro para que sigamos pagando por esto o aquello. Total, sólo son unos euritos. Sí, pero es que, tacita a tacita, tasita a tasita, aumenta la manía de esquilmar nuestra calderilla y nosotros tan felices. Por otra parte, ¿emplearían esos jugosos ingresos para menguar otro tipo de impuestos que nos devastan? Claro que no. Esa pasta se dilapidará en las chorradas habituales o en nuevas tonterías que inventarán. Y eso es lo que me jode.