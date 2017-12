LAS TAREAS DE MURTHY

Anil Murthy me cae bien. Creo que su llegada al Valencia favoreció el cambio de un desastre de club sin fin a un horizonte de esperanza. Dejar trabajar a Alemany&Marcelino y calar en diez minutos a Alesanco es y fue una buena gestión poco publicitada y que hay que valorar mucho. Así que, desde el respeto al presidente por la parte buena, su cargo le obliga a un montón más de cosas que no están tan claras. Ayer LAS PROVINCIAS destapaba la seria y profunda distancia entre la Asociación de futbolistas y la presidencia. Es también por todos conocido el conflicto abierto con la Agrupación de Peñas a la que se viene arrinconando pese a representar a miles de valencianistas. Y aún estamos esperando el reconocimiento para la historia que el club está por hacer al eterno Jaime Ortí. El 'president' de los pies a la cabeza. Yo pedí humildemente una lona para él en la fachada de Mestalla como la de otros históricos. Solo era una idea. Vamos para tres semanas de su adiós y el club no ha hecho nada. Cero. Que no esperen que nos olvidemos. La historia del club se debe honrar en el tiempo mucho más allá de un funeral con flores y palmitos. Y claro, si a todo eso le sumamos el reparto de bofetadas sin control de la Junta para contentar al jefe, nos encontramos a un presidente que sonríe a todo el mundo pero que tiene enfadados a muchos sectores del valencianismo. Porque, en el universo singapurense, si el equipo va bien y yo he puesto el dinero todo lo demás no importa. Y nada hay más falso. El Valencia es una entidad histórica que ya ganaba ligas cuando Peter Lim no había nacido y, dentro de esa casi centenaria historia, hay personas, entidades y sentimientos mucho más importantes que los resultados. El Valencia -no me canso de repetirlo- es de la gente. Ni es de Lim ni de sus millones. La gente es el pequeño accionista que compra títulos por amor a su club y no a la S.A. Es la Agrupación de Peñas que organiza los viajes de los que nadie se preocupa y lleva el valencianismo a los pueblos. El 'sentiment de tota la vida'. Y, por supuesto, el valencianismo son los jugadores o presidentes que pasaron por la entidad y la hicieron grande con fútbol y corazón. No con millones de euros. Anil es un tipo listo pero los demás no somos tontos. Ignorar o ningunear a todos aquellos colectivos que rodean al club y conforman su historia e idiosincrasia ha sido siempre gran error de Meriton. Y creerse que esto es una empresa en la que el respeto y la pleitesía se ganan con dinero se acabará volviendo en su contra. Está empezando a pasar y Murthy debe olerse la tostada antes de que se queme. El respeto solo se obtiene respetando al Valencia, a su historia y a sus gentes. Todo lo que va dentro del escudo del murciélago y que no que no se compra con dinero.