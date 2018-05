Actividades en hipótesis en un sábado por la tarde, a la manera de George Pérec, Tentativa de agotar una tarde de sábado, todas ellas dignas. Volver a ver el documental I'm not your negro. Ir a los Babel a ver Harry Dean Stanton en la película Lucky. Escribir esta columna y su contraria. Preparar una clase con tiempo. Redactar ese dictamen que te permita comenzar la semana con un primer gol en el marcador. Empezar a leer la novela Filek de Ignacio Martínez de Pisón. Tumbarse en el sofá y embrutecerse con una de esas películas otoñales o de psicópatas de las grandes cadenas, o bien escuchar a Daniel Pennac en un programa grabado, comentando su última novela. Hacer una sabrosa tortilla de alcachofas y ajos tiernos, sellada por fuera, jugosa por dentro. Escuchar a ese nuevo cantante que te descubre tu hijo desde París, Philippe Katerine, el que ha hecho una composición para animar a ese equipo de tercera división, VHF Les Hérbiers de la región de La Vendée, que jugará la final de la Copa de Francia contra el PSG. Comenzar a escribir una novela o un relato corto. Desechar el intento y no guardar el texto. Romper viejos papeles. Ver un programa sobre si Hitler murió o no en el búnker de Berlín, o una trilogía de los desastres de la Primera Guerra Mundial, o un monográfico de la batalla de Verdún. Clasificar las facturas. Ir a Oliva y pasear descalzo por la playa. Recorrer Blasco Ibáñez, comprobando que el Colegio Mayor Luís Vives continúa su deterioro, y llegarse a la Fira del Llibre para pedir catálogos de propaganda, y volver a casa con una bolsa haciéndote pasar como un intelectual impostor. Coger el camí de Farinós en Benimaclet y llegar cruzando la huerta hasta la Patacona. Calzarte unas zapatillas de estar por casa y escribir un Haiku japonés, o un tuit, como si el mundo lo estuviera esperando como algo necesario. Hacer estiba de la despensa para ir más relajado durante la semana. Clasificar las facturas. Ordenar libros en las estanterías con un nuevo criterio. Redactar lo que le debo a Alfonso Gil y así cumplir como persona solvente. Hacer una siesta de esas de despertarte con mal humor, sin saber en qué día vives de la semana. Redactar manifiestos de imposible firma. Copiar a Rafa Lahuerta y componer himnos. Cualquier cosa. Incluso reflexionar sobre si son graves razones neurológicas o psicológicas las que pueden explicar que una persona, pasado el medio siglo, en pleno uso de sus facultades mentales puede ser capaz de abandonar cualquiera de las anteriores actividades, de provecho notorio en beneficio propio, para tragarse de forma consecutiva un Athletic-Betis, y otro partido, jugado a escasa media hora en coche de la ciudad, el que puso fin a la jornada. Ese en el que el supuesto impulso para la reacción consistió en sacar a Luciano Vietto.