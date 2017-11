Luz y taquígrafos» es una expresión que popularizó el presidente del Gobierno en su día, Antonio Maura, en el Congreso de los Diputados y que viene a significar «claridad en los planteamientos y que quede por escrito para que conste».

¿Se practica ahora en el seno de nuestra Administración? Lo digo por el asunto de la luz en el despacho del Sr. Presidente de Les Corts. Un asunto que, a mí, disculpen, me da risa ¿Por qué figuran dos argumentos distintos a la hora de razonar el cambio de luces en el despacho del Sr. Morera, a la sazón Presidente de Les Corts?

Se ha armado mucho revuelo noticioso con la aparición de un gasto de 4.500 euros del ala en el despacho en el que, habitualmente, habita en Sr. Presidente de Les Corts. Todo porque la razón esgrimida no parece igual en el comunicado y en el argumentario justificativo de la compra de bombillas.

Frente a la sencilla demanda de más luz porque cuando llega algún medio audiovisual no se le ve bien o queda flojo de luz, se argumenta que con la nueva iluminación se ahorrará en gasto energético.

¿Está fuera de la Ley el hecho de que el Presidente desee quedar mejor consigo mismo, con su familia, con los ciudadanos al ver que su imagen queda regular cuando a algún medio se le ocurre la peregrina idea de ir a verle a su despacho a ver que dice?

No pasa nada. La cuestión es que no hace falta cambiar el argumento y tanta reunión de cabezas pensantes para cambiar unas bombillas que se quedarán en Les Corts y que el Sr. Morera no se llevará a su casa...supongo. Todo esto viene a ser como humo de caña de color blanco, que se dispersa enseguida que se acaban las cañas que quemas. Si lo comparamos con las conversaciones escuchadas entre dos expresidentes autonómicos los Srs. González y Zaplana que parecen sacadas de una taberna por el tono y el contenido. Da vergüenza ajena el tono, el contenido y el desprecio para quienes han sido sus valedores. Se pregunta uno en manos de quien estamos. Lo de las bombillas es el chocolate del loro.