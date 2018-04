Cada 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ésta, a la que demasiadas personas y empresas quieren arrinconar, suma tantos enemigos poderosos como cómplices necesarios. El próximo jueves será una jornada proclive para hablar de la salud del periodismo, cuestionar el futuro del papel, vaticinar la muerte de determinadas cabeceras e incluso para denostar a algunos informadores. Nada nuevo. Afortunadamente para cada francotirador de los medios de comunicación existe un profesional haciendo bien su trabajo sin vanidad y con esfuerzo. Gabriel García Márquez definió el periodismo como el mejor oficio del mundo pero no dijo que fuera una práctica perfecta ni tampoco que se desarrolle en las condiciones óptimas. ¿Tiene futuro? Gay Talese defiende que para la verdad siempre hay mercado. No se pregunte qué puede hacer el periodismo por usted, sino que puede hacer usted por el periodismo. No es corporativismo ni defensa propia, pero sin periodismo se viviría mucho peor.