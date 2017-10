LA TÁCTICA DE OLTRA

Mónica Oltra recuperó el pasado jueves el protagonismo perdido en los últimos meses. La gestión, la dura gestión, la aburrida e ingrata gestión, había eclipsado su buena estrella mediática, el discurso chisposo y ocurrente que tanta gracia les hace en La Sexta y la verborrea pseudorevolucionaria. Y, por supuesto, la estética progre-camisetil había dado paso a un estilismo llamémosle más institucional o menos estridente, por no entrar en detalles de estilo que no vienen al caso. Pero el patético acoso en su domicilio a cargo de un grupito de ultras la volvió a situar bajo los focos, ante los micrófonos, en la primera página de los periódicos. Atrás quedaban meses de sinsabores y promesas incumplidas, de pequeños y grandes fracasos y de la constatación de que una cosa es hacer oposición y otra muy distinta gobernar. Y encima, Cataluña acabó por estropearlo todo. En los momentos más críticos de la reciente historia de España, los dirigentes de Compromís no pudieron reprimir sus sentimientos y a pesar de las llamadas internas al orden y la calma el corazón se les salía por la boca contra «el Estado represor» y a favor de la causa soberanista, lo cual, por otra parte, es lo lógico en una coalición con un fuerte componente nacionalista/independentista, aunque saben que no deben exteriorizarlo porque electoralmente no les conviene. No al menos por el momento. Mientras tanto, Ximo Puig, el hombre tranquilo, iba haciendo su camino, construyendo su imagen institucional, afirmándose como la referencia de la izquierda democrática frente a las alocadas aventuras de los antisistema. Pero llegó el escrache, el miércoles por la noche, y el jueves Mónica Oltra volvió a ser Mónica Oltra, en las televisiones, en las emisoras de radio, en Les Corts, aplaudida y abrazada por los suyos, convertida en heroína de la causa, la guerrillera 2.0 que igual se enfrenta a la policía que sufre la intimidación de unos radicales de extrema derecha armados con los grandes éxitos de Manolo Escobar. Hasta que el viernes cometió un error, un desliz que puso al descubierto la táctica facilona y ventajista de la vicepresidenta. «No hace falta España 2000, ya está Eva Ortiz», la secretaria general del PPCV que había recordado las camisetas que lucía la dirigente de Compromís con la imagen de Camps y con el lema 'Wanted' (Se busca). Demasiado obvio el recurso de identificar al PP con la extrema derecha, demasiado evidente todo. Ortiz, como la inmensa mayoría de los ciudadanos, rechaza los escraches, tanto los que sufre Oltra como los que en su día padecieron Fabra, Camps, Barberá o González Pons. La extrema izquierda y el nacionalismo no, sólo condenan los propios, los otros son «el jarabe de palo de los de abajo». ¿Dónde queda la 'finezza' de Oltra?