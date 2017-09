Suspenso en junio, cero en septiembre

Los malos estudiantes que no aprueban en junio difícilmente aprobarán en septiembre, o así era cuando había exámenes en junio y en septiembre, que no sé cómo anda ahora la cosa. A la política valenciana le ha ocurrido como a los antiguos estudiantes: lo que en junio quedó pendiente sigue pendiente en septiembre, si es que no ha empeorado.

(Hay asuntos que siempre están ahí y que nunca se solucionan. Por ejemplo, quien haya tenido la buena fortuna de poder viajar este verano por España y la mala de caer enfermo habrá comprobado que si uno sale de su comunidad pierde todos los derechos sanitarios: ni médicos, ni recetas, ni siquiera la compra de fármacos con recetas valencianas. No conozco a nadie en España que no deplore esta situación, como no conozco a ningún político que esté dispuesto a dedicar su tiempo a solucionar esta vuelta atrás).

Ciñéndonos a la Comunitat, no hay más remedio que hablar de la financiación. Tampoco es que uno tuviera confianza en que durante el estío se solucionase un problema que los valencianos arrastran desde que se firmó en tiempos de Lerma el traspaso de competencias de Sanidad y Educación con tan magra dotación presupuestaria. Digo que sigue mal, por no decir que se ha agravado. Efectivamente el que parecía un frente común de todos los partidos para exigir más dinero a Madrid ya se ha roto, como era de esperar. Aquellas primeras palabras contestatarias de Bonig se las ha llevado el viento. Sabemos en la Comunitat que cuando en España gobierna el PSOE, el PSPV calla y otorga y, al revés, cuando en la Moncloa se sienta un popular es el PPCV el que se torna muelle y manso. ¿Que viene a Rajoy a Valencia? Pues a aplaudir, que en Génova no quieren ser abucheados entre los suyos. ¿Que Montoro se queja de los políticos valencianos? Se excusan en que Montoro casi siempre va sobrepasado, lo cual es cierto. En España solo se pueden quejar vascos y catalanes.

Pero si algo ha sido dañado realmente ha sido la Educación. En junio los valencianos abandonaron las clases en la incertidumbre y ahora la incertidumbre ha escalado a ansiedad y zozobra. A pocos días de iniciar el curso no se sabe ni cuándo empieza, ni qué cambios hay si es que los hay, ni a qué ciclos afecta, ni cuáles son las asignaturas o las horas de cada una. Ni siquiera si se inicia el curso en esta pugna entre conseller y jueces. Es posible que la Educación en la Comunitat necesite mejoras, pero lo que este conseller ha pergeñado ha sido una empanada de despropósitos difícilmente comprensible.

En fin, que, como era de esperar, el verano no ha servido para solucionar problemas e incluso me temo que, pese a los buenos propósitos, la política valenciana no sólo no ha mejorado, sino que en algunos aspectos ha empeorado de forma alarmante. Suspenso en junio y cero patatero en septiembre.