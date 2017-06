Supernanny Soraya

No es gratuita. La elección del 1 de octubre para el referéndum catalán no es como la del 10 de abril o el 8 de junio. Puigdemont pretende ganar dopado. En su caso, más allá de la propia ilegalidad del acto, lo que inocula sustancia prohibidas en el torrente sanguíneo colectivo es la fecha, no el dinero, aunque haya mucho que hablar sobre el uso de los recursos públicos para ilegalidades.

El estado de euforia artificial o de fuerzas incompatibles con la naturaleza humana que puede provocar el dopaje se transforma en una situación peculiar. La superación de los límites gracias a sustancias ilegales se ha vivido en Cataluña utilizando dinero y medios del Estado para construir un frente contra él. Sin embargo, ahora Puigdemont pretende dar un paso más. El diseño de la consulta introduce un 'botellón independentista' masivo el 11 de septiembre que se prolongue, como una fiesta rave, durante algo más de dos semanas y lleguen así con resaca al 1 de octubre. ¿Cómo no votar a favor del organizador de la rave, sin control ni límite alguno para la comida, la bebida, la música y el desfase, después de disfrutarla durante semanas?

La pregunta anunciada ayer habla de una independencia «bajo la forma de república». Y el voto se hará bajo la forma de resaca porque los medios catalanes, el entorno, el discurso público y la realidad serán monotemáticas. Y en ese contexto la respuesta, necesaria, del Estado contra la malversación moral de los catalanes será el chute de anfetamina que ayude a mantener vivo un cuerpo agotado tras muchos días de fiesta. La fecha previsible de la consulta debía ser en torno al 11 de septiembre, pero lo difícil en su caso era ajustar lo suficiente como para aprovechar el subidón de la Diada sin que baje la espuma y, al mismo tiempo, dejando margen para que la respuesta del Estado termine de empujar a los indecisos, tibios o temerosos del futuro. Con dos semanas es posible rentabilizar ese impacto. Es el tiempo justo para recalentar los restos que hoy siguen en el microondas sin quemarnos por intentar comerlos demasiado pronto y sin que se vuelvan a enfriar. No dejan de ser restos de un banquete pero cuando uno vuelve de una rave solo quiere dos cosas: dormir y comer. Y que le dejen en paz, lo que quizás lleve a algunos a votar con tal de descansar ya de una vez de un colocón que dura mucho más de lo aceptable.

En ese contexto, la prudencia del Estado está en la del padre o la madre de un adolescente que solo espera un no para iniciar su rechazo envuelto en el victimismo del incomprendido. Ni sí con aplausos, ni mirar hacia otro lado, ni negación por inmaduro ni reacción airada como si fuera la peor travesura de la Historia. España está necesitando a una Supernanny política, llámese Soraya, que introduzca la corrección comportamental mostrando las consecuencias positivas de una actitud madura, no la amenaza escandalizada ante su contraria.