SUPERAR GUERNICA Los herederos de aquellos sufrientes entendieron que la convivencia y la paz valen más la pena que los enfrentamientos Sábado, 21 abril 2018, 09:26

Todo empezó en Guernica, dice ETA en su comunicado. Un episodio de otro tiempo, en todos los sentidos. Tan fuera del tiempo y de la realidad que no solo no dice nada a las nuevas generaciones sino que es, por sí mismo, incapaz de justificar lo sucedido. Ni en los mejores delirios nacionalistas. Con la misma lógica, los herederos de los celtíberos, sometidos por los ejércitos romanos, deberíamos acabar con los Erasmus italianos. Numancia lo exige.

Lo ocurrido durante una guerra civil más cercana al siglo XIX que al XXI nada tiene que ver con el intento de imponer un modelo de sociedad por la fuerza. La democracia aporta un nuevo escenario, diferente al de la dictadura: debate y consenso. Esas son las claves que ETA combatió. No era un intento por reivindicar Guernica sino por pelear de nuevo esa batalla y ganarla por las armas, con juicios sumarísimos y sin más defensa que la voz alzada por la libertad. ETA también tiene su Guernica: se llama Ermua. Allí ocurrió algo similar al terrible bombardeo de la Legión Cóndor. Se tomó a la población civil, inocente y frágil, como rehén para hacer claudicar al enemigo, y se combatió a las ideas opuestas al régimen totalitario europeo con bombas, muertos y terror.

Dice ETA que «las generaciones posteriores al bombardeo de Gernika heredamos aquella violencia y aquel lamento». Lo dice como si fuera inevitable que una generación golpeada transmitiera ese mal a las siguientes que no han vivido ni de lejos los efectos de lo ocurrido. ¿Qué hacemos entonces con todos los que vivieron los bombardeos de Madrid, de Valencia o de Barcelona? ¿Acaso no sufrieron los valencianos que intentaban salvar su vida escondiéndose en el refugio recién recuperado de la calle Serranos? ¿También transmitieron a sus descendientes el lamento y la violencia? No lo hicieron. O al menos, no para siempre. Los herederos de aquellos sufrientes, victimas de una guerra atroz, entendieron que la convivencia y la paz valen más la pena que los enfrentamientos eternos. Y, así, fueron capaces de sentarse y pactar una Constitución y unas reglas del juego, imperfectas pero necesarias para alejar el fantasma de otro enfrentamiento perenne. Lo mismo puede decirse de la generación coetánea a Ermua y las posteriores que ya no sienten la conmoción de ver a Miguel Ángel Blanco muriendo sobre una camilla con dos balas en la cabeza. Para ellas, Ermua no es la excusa para odiar, matar y eliminar con tiros en la nuca a los autores del 'Guernica de ETA'. Para acabar con ellos, toman la ley en la mano, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el juicio justo. Así, construyen un mundo nuevo, donde poder vivir sin que discrepar sea una razón para morir. Esos recuerdan Ermua para rechazar el terrorismo y defender la paz, la convivencia y la libertad sin miedo, no para venganzas. Es la grandeza de las víctimas del terrorismo. Que han sabido sobreponerse a su Guernica.