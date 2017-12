SUFRIMIENTO EN MESTALLA

Triunfo muy sufrido ante el Celta de Vigo. Y, poniéndome en la piel de entrenador y jugadores del equipo vigués, comprobar cómo se me escapa, al menos el empate, por un penalti como el que el colegiado sancionó, me hubiese desesperado tanto como ellos. Y mucho más, después de haber presenciado la no señalización del de la primera parte, tras caída de Jonny en área valencianista. Pero, vayamos por partes. El Valencia no comenzó bien el encuentro, siendo el Celta el dominador y el que profundizaba con peligro. Aunque esta situación se extendió poco en el tiempo. Rápidamente los locales equilibraron, y poco a poco fueron mandando en el juego y dominio territorial. Hasta el punto de plasmar esa superioridad momentánea con el primer gol que daba ventaja en el marcador. Los valencianistas aprovecharon muy bien el vacío existente en el centro del campo del equipo gallego para robar y contragolpear. Ni Pablo Hernández, ni Daniel Wass, ni Pione Sisto participaban lo que debían, es más, ni siquiera hacían acto de presencia en una zona en la que debían ejercer su influencia futbolística, sobre todo tratándose de un bloque que hace de la posesión y la creación su arma más peligrosa. Pero no estaban, y como expresé anteriormente, el Valencia lo aprovechó. Oportunidades buenas para ambos, Rubén detuvo los mano a mano de Soler y Gayá, y Neto sacó la mano de la noche tras el cabezazo certero de Iago Aspas. Tan solo Zaza acertó, escapándose del marcaje de Fontás para hacer el primer gol. Pero partido bastante parejo al fin y al cabo. Nada más comenzar la segunda mitad empató el Celta. Perdida del Valencia, con Montoya en posición avanzadísima, Pione Sisto encara a Parejo por la izquierda, pelota al área que remata en última instancia Maxi Gómez, con poca claridad, pero con la fortuna suficiente para que el balón llegara a Aspas en situación infalible.

Y a partir de ahí, sufrimiento. Es cierto que en Mestalla siempre existe la posibilidad de éxito, de remontada, de victoria. En este caso, se debía marcar el segundo, sin que ellos nos hicieran ninguno. Pero no dio la sensación de que pudiera pasar así. Los gallegos no pasaban apuros y, por qué no decirlo, los cambios de Marcelino no parecieron arreglarlo. Es más, yo llegué a temer por un posible segundo gol visitante. Pablo Hernández retraso su posición, y al lado de Lobotka, provocaron un mayor control del juego del Celta. Y Sisto y Wass llegaron al partido para quedarse, acompañados por Aspas y Maxi que rondaban el área local con bastante peligro.

Pero llegó la jugada clave. Por parte local se calificará como penalti inocente pero claro, los neutrales hablarán de 'penaltito', y los de Vigo de que si ese lo era, el de la primera parte de Jonny también. Y se señaló uno y el otro no. Lo que es evidente es que al Valencia le sirvió para ganar, algo que no sabemos si hubiese ocurrido sin su sanción. Partido atractivo para los espectadores, quizá no tan positivo para los entrenadores, aunque para el nuestro y con los tres puntos, seguro que magnífico. Probablemente en la primera parte el mejor Gayá, y en el global Kondogbia. Pletórico.