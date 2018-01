NO HAY SUEÑOS PEQUEÑOS

Hablando de Factores de Riesgo CardioVascular (FRCV) estamos de enhorabuena, ¡podemos escoger! Todos los tenemos. Algunos FRCV no los podemos modificar (genética, sexo, edad) pero, afortunadamente, hay otros en los que el porcentaje que nos toca sí lo podemos variar (tensión arterial, colesterol, tabaco, diabetes y obesidad) ¿Por qué no elegir «vivir a lo grande»?

Está en nuestras manos aumentar la probabilidad vivir a lo grande ahora y de seguir haciéndolo durante muchos años sin sufrir enfermedades coronarias (como infartos), enfermedades cerebrovasculares (trombosis cerebrales), o enfermedades de vascularización periférica (pueden afectar riñones, brazos, piernas, ojos u órganos sexuales).

«Si yo no estoy mal», «De algo hay que morir», «Para un vicio que tengo», «Fulanito nunca se cuidó y vivió hasta los 100» son frases en las que nos escudamos cuando nuestros hábitos no son los más saludables,

En el caso de la tensión arterial es útil evitar el exceso de sal (no más de una cucharadilla al día), bebidas con burbujas, o el exceso de alcohol (no más de dos cervezas al día). En cuanto al tabaco, la tarea no suele ser fácil, pero cuenta con la ayuda de su médico de familia. Para el control de las cifras de colesterol, así como de la diabetes y obesidad, la clave reside en la dieta (desechar grasas saturadas, bollería, mantequillas, embutidos y carnes preparadas; toma aceite de oliva virgen extra, cinco nueces y cinco piezas de fruta/verdura al día) y realiza ejercicio físico de forma regular (suficiente con 30 minutos de andar rápido al menos 5 días de la semana); sin olvidar lo importante que es realizar los controles indicados por su médico de familia además de tomar la medicación de forma adecuada si la tiene prescrita.

Habiendo tantas causas de muerte, ¿para qué forzar y añadirnos más? Pudiendo vivir una vida plena y a lo grande ahora y en el futuro... ¿por qué no vivirla en vez de soñarla? Recuerda que si tomas mejores decisiones, obtendrás mejores resultados. ¡Tú decides, elige vivir!