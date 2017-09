LOS SUEÑOS DEL ENTRENADOR

Ya lo habrán leído en su ejemplar de LAS PROVINCIAS de hoy. Ayer estuvimos en la radio con Marcelino. Tras el cierre del mercado, era el mejor momento para charlar, y sobre todo escuchar, a la gran estrella de este proyecto. Junto a mi Rubén Darío Ciraolo, mano derecha e izquierda tantos años en las ondas y que lleva el sabor a fútbol del que pisó Mestalla como jugador blanquinegro. Empatiza rápidamente con Marcelino. De entrenador a entrenador. Puro fútbol.

Marcelino sonríe sin parar. Sonrisa sincera, cercana. Disfruta del momento. Lejos queda su fama de gruñón de difícil convivencia. 'Hemos empezado muy bien' confiesa cuando la luz roja inicia la entrevista. Fruncirá el ceño cuando los resultados no acompañen. Su exigencia obliga. Con Ciraolo charla de fútbol. Con el periodista del mercado. Cada uno con lo suyo. De fútbol me quedo con su pena de no quedarse a Medrán y Cancelo, de la polivalencia de Carlos Soler y de su innegociable sistema 4-4-2. Presión alta... o muy alta y solidez defensiva. Todos trabajan, todos defienden. A lo Rubén Vezo jugando setenta minutos con un dedo roto. Solidaridad y esfuerzo; el manual. El Valencia equipo es más alto. Lo destaca Marcelino. Todo centímetro suma para defender el balón parado. Delicioso escucharle.

Del mercado Alemany. Mateo Alemany. Lo nombra, lo desarrolla, lo elogia y lo repite. 'El mérito de lo hecho es enorme por la dificultad que entrañaba'. Señala directamente al mallorquín por su trabajo y aplaude a Peter Lim por cumplir con lo que les prometió a ambos. Noble en su discurso incluso nombra y defiende a Alesanco, para no olvidarse de nadie aunque tenga motivos para hacerlo. Todo el mundo sabe que pienso al respecto. Es feliz con lo fichado pese a reconocer que Lucas Pérez y Luan fueron intentos frustrados para cerrar el ataque. Ya veremos en enero.

Y luego están los objetivos. Afirma con sensatez que Sevilla y Villarreal tienen proyectos muy consolidados. Muy difícil y poco realista pensar en la cuarta plaza; 'Estamos construyendo' repite pensando en el futuro a medio plazo. Le insisto en la cuarta plaza. Sonríe, pero no da su brazo a torcer. Pide realismo ante mi optimismo. Me juego una paella con él porque estoy seguro que pelearán plaza Champions esta temporada. Él está seguro de pagar si tengo razón. Llegamos al final. ¿Le gustaría construir algo y disfrutar muchos años de lo construido en el Valencia? Responde rápido; 'mira al Cholo. Renovado en el Atleti'. Se identifica con él y con su proyecto. Ojalá. Y es entonces cuando su corazón astur se abre y por fin habla el alma sobre la razón; 'Claro que mi mayor sueño sería levantar un título aquí'. Nadie le había preguntado.