Entre el sueño y la pesadilla

En todo fenómeno de nacionalismo exacerbado la primera víctima que perece es la verdad, tanto sea en el proceso informativo como en el educativo, ya que los nacionalismos parten de una idealización arbitraria de las virtudes y condiciones de un pueblo determinado, lo que conlleva como correlato necesario el desprecio o devaluación de las ajenas. Vaya unido o no a un sistema político autoritario, todo nacionalismo implica un cierto totalitarismo ideológico, porque se asienta en unas supuestas verdades inconclusas que no está dispuesto a someter a debate alguno o al juicio de la racionalidad, pues la visceralidad sustituye a cualquier sindéresis.

Lo estamos observando en el proceso que vive Cataluña. Tras décadas de adoctrinamiento en las aulas a las diversas generaciones que ya han sufrido esta situación, los últimos acontecimientos corroboran la afirmación que encabeza estas líneas. Efectivamente, tras una metodología de intoxicación informativa sin precedentes, se le quiere hacer creer al pueblo catalán, al conjunto de España e incluso a los medios de información extranjeros que lo vivido el pasado día uno de octubre tiene semejanza alguna con una consulta democrática, mediando urnas opacas y algunas ya repletas de papeletas introducidas antes de la votación, posibilitando que cada presunto elector votara cuantas veces se le antojara, o que los hicieran niños, todo un espectáculo que sería un sainete, si no nos estuviera abocando al drama.

El servicio a la mentira se acabó proveyendo mediante la difusión de fotografías falsas o trucadas, contando cientos de heridos por las cargas policiales que no aparecieron por ningún lado, y dibujando un panorama de opresión por parte del Estado que sólo existe en la mente enferma de algunos dirigentes políticos de aquel territorio. Todo ello ocultando deliberadamente a propios y extraños que la dinámica que se está siguiendo contraviene cualquier orden jurídico interno e internacional. Se trata de extender la confusión, para ocultar la realidad de lo que está pasando.

En este contexto, el último discurso de Puigdemont ante el Parlamento catalán constituye un conjunto inverosímil de falacias, medias verdades o abiertas falsedades. En su intervención, llena de victimismo y de irredentismo, el presidente catalán exhumó varias veces a Franco, como si Cataluña hubiera resultado la inmolada criatura de aquella situación política, cuando en realidad la ausencia de derechos y libertades políticas que aquel régimen implicó la sufrió tanto Cataluña como cualquier otra latitud del territorio nacional.

Sin embargo, se oculta una circunstancia que está perfectamente documentada en cualquier libro serio de Historia o de Economía, y es que el régimen de Franco, ante una España arrasada tras la Guerra Civil, pudiendo tomar otro tipo de decisiones, optó por industrializar Cataluña, en vez de hacerlo en otros lugares, y así el recién creado INI (Instituto Nacional de Industria) decidió instalar la primera factoría de automóviles que hubo en España (SEAT) en Cataluña, donde también se decidió ubicar la nueva industria petroquímica, y otras muchas auxiliares, lo cual produjo el traslado a tierras catalanas de inmensas cohortes de personas procedentes de Andalucía, Aragón, Extremadura o Castilla La Mancha. Ello fue fruto de unas sucesivas decisiones estrictamente políticas que empobrecieron a unos y enriquecieron a otros.

Por si ello fuera poco, durante ocho años Franco mantuvo a D. Pedro Gual Villalbí, natural de Tarragona, como Ministro sin cartera con residencia en el Palacio de Pedralbes, sin otra función que trasladar cada viernes al Consejo de Ministros las aspiraciones e intereses de la gran burguesía catalana, hecho que se oculta pudorosamente en cualquier discurso nacionalista, función en la que le siguió otro catalán, Laureano López Rodó. Como se ve, al menos en lo que se refiere a política económica, Cataluña no fue la gran damnificada por el régimen de Franco, ni mucho menos.

El problema radica en que el discurso nacionalista parte de ficciones que se cree a pie juntillas en un ejercicio de patológico autoengaño, con argumentos que no resisten debate alguno, con afirmaciones que no soportan contraste alguno, como que la independencia llevaría a una arcadia feliz, que Cataluña se mantendría en la Unión Europea en todo caso, que contaría con apoyos internacionales, etc., cuando saben con certeza que Europa no puede ver con buenos ojos todo lo que está aconteciendo, porque a medio o largo plazo supondría su desestabilización como estructura, ya que reavivaría conflictos como Córcega, Flandes, Escocia, Gales, Norte de Italia, Baviera y muchos más. A lo que estamos viviendo en nuestros vecinos del norte se le podría aplicar el título del famoso cuadro goyesco: a veces, el sueño de la razón produce monstruos.