El soufflé Ha sido todo un ensayo; casi le han hecho al Estado el favor de mostrar su preparación Domingo, 19 noviembre 2017, 17:37

No es muy original la metáfora del soufflé, pero a estas alturas no está el horno para frivolidades, y me cuadra. Porque basta ver esos memes de la señora Forcadell con bata de cola ante la bandera de España para comprender que sí, que el soufflé independentista catalán ha dado un bajón muy grande; y que hay que ser político para entender lo que está pasando: que a la llamada de las elecciones, al podenco se le ponen las orejas tiesas y ya no hay más que olor a urnas y escaño, da igual que los comicios sean los del 155 convocados por Rajoy que aquellas elecciones por el tercio familiar a las que concurrió -tienes que acordarte- un político catalán que fabricaba muebles y se apellidaba Tarragona...

Era toda una broma, comprenda usted. Un ensayo. Lo que se quería, y es muy loable, es comprobar el estado de alerta del pueblo español. E incluso testar si el Estado estaba preparado para un pequeño terremoto. En realidad es favor que se le ha hecho a Madrid, algo sin intención ni mala fe, sin 'animus injuriandi', señoría, no vaya usted a confundirme que mi suegro era muy amigo del señor Galinsoga, ya sabe, el de 'La Vanguardia' cuando llevaba el apellido de 'Española'.

De modo que el soufflé baja, el de Bruselas sigue consumiendo mejillones y los que esperan algo heroico, algo así como un rechazo a las elecciones, o respuestas dignas, de exigente coherencia con la decisión de declarar una república independiente, se van quedando un poco decepcionados y marchitos. Nada dramático, sin embargo. Nada que pueda pasar a los libros de historia con más lustre que el de una pedorreta.

Aunque, cuidado. Porque en aquel banco, con gabardina y sombrero, está el enemigo. Esa Rusia de siempre, esa Rusia inquietante que lo que quiere es que Cataluña sea otro de los focos de inestabilidad de la Europa que hay que debilitar. ¿Nos lo creemos? ¿Nos volvemos a acoger al grito ancestral de «Rusia culpable» que dio en su día Serrano Suñer? Es una teoría, tan fatigosa como atrayente, tan alambicada como seductora. Es una hipótesis, sin embargo, que cuadra con el bagaje y la aparente falta de quehaceres más nobles que tienen los que hace unas semanas intentaron dar la más grande campanada.

Una de aquellas tardes turbias, cuando declararon la república y la suspendieron como un melón de invierno, fisgoneando en la TV3, vi que le preguntaban a Lluis Llach lo que estaba pasando y fue el único que dio una respuesta segura:

-Bueno, esto es como una prueba de preparación para una tarea que acabará la siguiente generación.

Llach, que estará en sus tareas vitivinícolas, no ha vuelto a aparecer. Pero dentro de nada le volverán a llamar 'Seny' a lo que no ha sido más que cobardía. Y lo veremos con buenos ojos. Porque en realidad son como los monjes del Císter: no hay prisa, ya vendrá otro prior que acabe el monasterio.