TODOS SON SOSPECHOSOS

Cristina Cifuentes ha dimitido después de hacerse público un vídeo en el que aparece tras ser pillada llevándose en el bolso unas cremas sin pagar pero en realidad su carrera ya estaba amortizada a raíz del escándalo del máster. Lo escribí hace años, cuando se dieron a conocer las famosas grabaciones a otro expresidente del PP, Francisco Camps, que tan populares se hicieron, las del «amiguito del alma» y «te quiero un huevo»: lo peor que le puede ocurrir a un político es no ser tomado en serio, acabar convertido en objeto de bromas. «Hacer un Cifuentes» ya forma parte del catálogo de chistes y ocurrencias al que tan aficionados somos los españoles y designa la posibilidad de obtener un máster o un título cualquiera sin haber cursado los estudios correspondientes. En esas circunstancias, casi lo de menos es lo que hiciera en un supermercado hace siete años, aunque el vídeo ha servido para acelerar un desenlace inevitable.

Haría bien, por tanto, Pedro Agramunt en pararse unos minutos, tal vez unas horas, a reflexionar sobre su propio caso y a echar la vista atrás para recordar su actuación al frente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y analizar si por mucho que insista en que todo es mentira y un montaje van a acabar saliendo fotos, vídeos o grabaciones que lo dejen en evidencia. Porque de momento, lo único que ha conseguido con sus desafortunadas declaraciones a la SER (al ser preguntado si fue sobornado con prostitutas: «yo tengo una edad. Ojalá yo pudiera hacer esas cosas. Pero ya no estamos para esos trotes») es agrandar aún más una bola de nieve que rueda cuesta abajo por la pendiente sin posibilidad de frenarla.

Lo que hizo Cifuentes -un inexplicable y bochornoso hurto de unas simples cremas cuando ya era vicepresidenta- no tenía más salida que su dimisión. Pero el caso viene a evidenciar el pantanoso terreno en el que se ha adentrado la vida política y lo difícil que resulta para muchos de los representantes públicos saltar con holgura el listón de honestidad y respetabilidad que la sucesión de casos de corrupción ha elevado hasta niveles insospechados hace pocos años. Para desgastar al contrario, los partidos rivales buscan debajo de las alfombras y si es necesario hasta en los cajones de la ropa interior. Todo político está bajo sospecha, de tal forma que casi se ha invertido la carga de la prueba, es culpable mientras no se demuestre lo contrario. No hay marcha atrás, lejos de rectificar, de darse cuenta de la degradación de la política en su conjunto y del daño a las instituciones y a la democracia, los partidos sólo piensan en arruinar el buen nombre de su oponente, buceando en su pasado, sacando trapos sucios como sea. Si no lo remedia, la ruina del sistema puede ser imparable.