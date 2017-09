El Parlament de Cataluña y el Govern de la Generalitat acaban de romper definitivamente amarras con la legalidad. El estamento político y periodístico madrileño se ha echado las manos a la cabeza. A buenas horas, mangas verdes, cuando en realidad los independentistas llevan la iniciativa desde aquel simulacro de referéndum del 9 de noviembre sin que nada haya evitado la consumación del desafío que iba a producirse seguro a tenor de los pulsos sucesivos que aquellos han ido lanzando para medir la capacidad de respuesta del Gobierno y de los partidos españoles. Por eso, cuando los independentistas han dado el último paso decisivo sorprende que sorprenda teniendo en cuenta que Puigdemont y compañía han perpetrado al fin lo que siempre dijeron que harían. Que es un golpe a la democracia, un desacato sedicioso, una liquidación del parlamentarismo, resulta evidente. Tan obvio como que esto iba a llegar. Así las cosas lo único llamativo de verdad es haber permitido que la situación alcance un punto de no retorno y por qué causa. Al pueblo español y como parte de él a los muchísimos catalanes que rechazan el desafuero soberanista se les ha de dar esa y otras respuestas sabiendo que el 1 de octubre será traumático y la evolución posterior de los hechos aún más complicada. Sin embargo el Gobierno insiste en que el referéndum no se celebrará y de momento otra vez se remite solo al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía cuando los independentistas han advertido que desobedecerán a ambos. ¿Cómo por tanto se va a impedir que salgan las urnas a la calle? ¿Quién va a retirarlas en su caso? ¿De qué forma y con qué medios se va a garantizar el imperio de la ley y el orden público si grupos violentos organizados deciden intervenir sobre el terreno en la fecha de autos? ¿Qué harán los Mossos? ¿Y después? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los partidos constitucionalistas en pro de ofrecerle a Cataluña el único instrumento efectivo de retorno a la normalidad que es una potente alternativa electoral unitaria con objeto de concentrar el voto e intentar que no vuelva a repetirse la mayoría separatista en el Parlament para no estar de nuevo en las mismas? Si el miércoles se fueron juntos del Pleno para expresar su repulsa al atropello ¿qué les impide comparecer también juntos en las elecciones autonómicas que el Govern convocará de seguido? No valen medias tintas. El deber que a todos incumbe consiste en decidir con responsabilidad, grandeza de miras y por supuesto firmeza inequívoca ante el secesionismo faccioso. Eso es lo que exige España a Rajoy, Sánchez y Rivera. Actuar con absoluta lealtad a un objetivo superior que consiste en servir a la unidad nacional, la convivencia democrática, la pluralidad y el Estado de Derecho. Todo lo demás es ya retórica inútil. A estas alturas desde luego no queda margen para ir cada cual a la suya ni menos pensar en chalaneos.