Llover no ha llovido, y necesario lo es. Pero tras meses de incertidumbre, de rencores, de mentiras, de sectarismos, de sombras hasta aparecer negrura en el horizonte, por fin... ¡Un soplo de aire fresco! Se han templado mis ánimos, he podido ver el horizonte. Y no, no son palabras poéticas, es haber estado sentado frente al televisor empapándome de la ceremonia de los premios Princesa de Asturias.

Las calles llenas de banderas españolas, la bandera de esta vieja e histórica nación. He escuchado el aplauso unánime y caluroso al presidente del Gobierno. Guste o no es nuestro presidente y, por consiguiente, garante del Estado de Derecho. Y he oído hablar de los valores que hacen grandes a los hombres; sin ellos nos hacemos pequeñitos, insustanciales. Casi casi animales irracionales. He oído hablar de «escuchar al otro», de «pensar en el otro», de «vivir con el otro». He oído hablar de compasión, como sentimiento definitivo que deben transmitir todas las religiones. De esfuerzo en equipo para el avance científico. De humor y de sonrisas como modos para comprender nuestra vida, nuestras deficiencias y errores. He escuchado los valores del rugby: nobleza, lealtad, respeto al contrario, solidad, esfuerzo en equipo, fraternidad entre etnias... ¡Emocionante el haka haka en pleno escenario! Y he escuchado las palabras sonoras y enérgicas de los mandatarios europeos: sin respeto al Estado de Derecho no existe democracia y verdadera libertad. Y las palabras del Rey recordando los valores que los premiados nos trasmiten. Y las palabras claras y rotundas del Rey condenando el separatismo y subrayando la necesidad de respetar la ley para vivir en convivencia y en paz.

Ahora espero otro soplo de aire fresco que llegará este jueves en los premios Valencianos para el Siglo XXI de LAS PROVINCIAS. Un aplauso a todos los galardonados, y el soplo de aire fresco se notará en el ambiente cuando se reconozca los méritos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en sus esfuerzos por la seguridad de los ciudadanos.