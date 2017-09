LA SONRISA DE MARCELINO

Me miró cómplice y con una sonrisa de oreja a oreja me dijo: ¿Me vas a preguntar por la Champions? El preguntador preguntado...y totalmente anonadado. Así fue la fantástica escena en la sala de prensa de Anoeta tras la gran victoria del Valencia. El preguntador fue evidentemente Marcelino y el sorprendido servidor cuando le dieron el micro. Treinta y tres pasos en liga quedan, me había dicho Marcelino tras el Valencia-Málaga. Pues ya queda uno menos, le contesté yo con la misma sonrisa en San Sebastián. Son las cosas que pasan cuando todo va bien. Marcelino está feliz y, puesto que sabe perfectamente lo que pienso del objetivo Champions, se permitió un guiño vacilón que me pareció sensacional. Con una sonrisa y buen talante todo cabe en un universo que hace poco estaba tocado de muerte.

Marcelino ha cambiado hasta la relación con el entorno. Otro cambio a su larga lista. Todo fluye con la misma naturalidad con la que quita a Neto y pone a Jaume o a Montoya por Nacho. Vidal marca un golazo y Jaume salva dos. Y a casa con tres puntos. Si hasta se atreve a hacer tres cambios de golpe para intentar ganar el partido a tumba abierta. Y lo gana. Todo sale bien. Zaza y Rodrigo golean, Guedes se sale y así hasta el infinito y más allá.

A buen seguro llegaran las derrotas y los malos momentos (porque si no ganará la liga, claro) y entonces conoceremos al otro Marcelino, si es que lo hay. Solo espero que, para entonces, gestione con la misma naturalidad la derrota y la crítica que quizás reciba él o su equipo. Pero lo que ya no cambiará nadie es que, el solito, ha conseguido que el Valencia vuelva a ser el de siempre en apenas dos meses de trabajo. Ha conseguido reenganchar a la afición y a sus futbolistas como si de El Mesías se tratara. Ha conseguido que vuelva la competitividad, los resultados y la esperanza de un futuro aún mejor. Gracias por todo ello.

Incluso sin quererlo, ha conseguido que quedara retratado uno de los personajes más vagos que pasaron por Valencia en los últimos años. Y que, afortunadamente, ya ha pasado a mejor vida (para él, porque ahora va a cobrar igual de golpe y sin tener que levantarse de la cama salvo para ir a jugar a su amado golf). Gloria bendita para el personaje cuya nariz crece a cada palabra que dice desde que le comunicaron su destino. El Valencia va camino de la Champions. Ha vuelto a ella tras cinco jornadas y se ha mantenido en la siguiente. La liga es larga y ya veremos si lo consigue pero, me parece a mí, que el entrenador del Valencia va a ejercer de periodista más noches de gloria y preguntará de nuevo con una sonrisa en los labios si toca hablar de la Champions. Y sí, volverá a tocar, 'mister'. Y gracias a usted. Me preparo la respuesta.