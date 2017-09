El manejo por parte del entrenador del 'caso Zaza' y la respuesta del futbolista donde tiene que responder un futbolista poniendo en pie a Mestalla no es sino otro ejemplo de buena gestión en el vestuario de la que adolecía hacía ya demasiado tiempo y que ha retornado felizmente de la mano de Marcelino. Queda claro que el jefe del grupo sabe perfectamente lo que tiene entre manos y ha sido capaz de administrar la primera mini-crisis que le plantea un jugador enfadado con la maestría necesaria para convertir un problema en virtud. De paso ha reforzado la figura de Carlos Soler, jugador llamado a hacer historia en el Valencia jugando por banda o donde le dé la real gana porque es un futbolista extraordinario, a pesar de haber conocido ya las hieles de la crítica. Ha convertido un equipo de verbena que parecía abocado a un callejón sin salida en un bloque fiable y pujante que ya no salta temeroso a ningún terreno de juego sino que inspira temor entre los rivales por poderosos que sean. La goleada ante el Málaga CF -que podía haber sido más abultada pese a los riesgos asumidos en la primera parte- dota de confianza a algunos futbolistas que la necesitaban y se lucieron ante su afición concediéndose un atracón de autoestima que -bien administrado- debe ser gasolina para lo que está por llegar. Algo verdaderamente importante porque la fe propia y la fe en el grupo puede acabar siendo, a falta de 'súper estrellas', el gran patrimonio de este Valencia, sobre todo si tras la goleada todos los mensajes que emanan del vestuario tienen que ver con la humildad y el propósito de seguir mejorando, huyendo de la tentación de 'sacar pecho' tan arraigada en un pasado cercano en el que ante el mínimo atisbo de mejora algunos futbolistas , a la vista de su talante y declaraciones, se confundían a sí mismos con Leo Messi. Pero... lo más importante que está consiguiendo el entrenador y su plantilla -porque el mérito es compartido- es devolver la sonrisa a un estadio harto de lamentos y harto de recibir coces de niñatos consentidos. Rescatar la emoción de la gran mayoría de ustedes que han padecido dos años de miseria deportiva asistiendo atónitos e inermes a lo que estaban haciendo con el club de sus desvelos. De ustedes que, de forma repetida y cansina, han sido denostados desde la atrevida ignorancia de púlpitos lejanos y la desvergüenza de los no tan lejanos y ha tenido que escuchar cómo pretendían darles lecciones acerca de cómo debían de comportarse: ¿se acuerdan de Layhoon?, como si la afición valencianista no hubiese dado en innumerables ocasiones muestras de su madurez. Ustedes son los que más merecen 'atracones' como el del martes, aunque todavía no se haya conseguido ningún objetivo palpable, aunque quede mucha temporada por delante y aunque lo del martes no les ayude a llenar la nevera, a pagar la hipoteca o el recibo de la luz. Son ustedes los que más lo merecen por su aguante y por su lealtad. Sonrían... está pasando.