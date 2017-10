SONRÍA, POR FAVOR

Que la euforia es mala porque distorsiona la realidad lo tengo claro. Que la cautela es mejor compañera de viaje que la valentía lo saben los vivos y los muertos. Ya lo dice el refrán: 'El cementerio está lleno de valientes'. Pero de la euforia desmedida a la alegría del momento va un trecho que sí se puede recorrer cuando las cosas van bien. No les digo ya si van como al Valencia de Marcelino.

Pero claro, viendo la cara del entrenador tras arrollar al Sevilla parecía que el enterrado fuera él y no el enterrador. No se engañen, aquí nada es casual. Marcelino estaba tan eufórico o más que aquella noche de Anoeta en la que se le escapaban sonrisas por los cuatro costados. Pero entonces sólo había ganado su primer gran partido fuera con el Valencia. Y digo 'sólo' porque lo de ahora ya va en serio. La retahíla de resultados escandalosos ha llegado al corazón del valencianismo, del club e incluso del resto de España, que empieza a hablar del Valencia en modo superlativo. Y claro, Marcelino se ha dado cuenta de que el ligero airecillo de éxito de San Sebastián se ha convertido en un torbellino de dimensiones desconocidas. Y como buen conocedor del mundo en el que se mueve, no será él quien contribuya a aumentar la corriente. Yo le entiendo, pero claro, una cosa es no encender el ventilador en mitad del huracán y otra esconderse bajo tierra. Ni una sonrisa esbozó el hombre tras ganar al Sevilla. No es para tanto, Marcelino. Que por sonreír y ser feliz nadie se desconectará de su discurso. Yo le entiendo, pero si hubiera estado por aquí tragando quina los últimos dos años le saldrían sonrisas por los pies. Disfrute mister, que esto no se ve todos los días y cuando pierda nadie le mirará con otros ojos.

Por cierto, hablando de ojos que ven cosas que no te crees. El tal Guedes. No me digan que no han pensado 'ya podría haber sido este portugués con trazas de balón de oro el primer fichaje de Lim y no el último que intentó colar Mendes por 25 millones'. Porque si Guedes no firmó por el Valencia en su día fue simple y llanamente porque la cantidad de pufos futbolísticos colocados a dedo en el Valencia era tal (Enzo Pérez, Aderlan...) que nadie se atrevió a pagar, con un dinero que no había, más millonadas por otro portugués de Mendes. Y resultó que el bueno era éste y no los anteriores. Pero como de aquellos barros vienen estos lodos, el Valencia se quedó sin firmar al único que -visto su rendimiento- realmente valía lo que Mendes proponía. Sólo lo disfrutaremos un año. Maldita la gracia. Porque hoy, por mucho que en la tele nos bombardeen con CR7 cada semana, el mejor portugués de la liga española se llama Gonçalo Guedes y el mejor equipo de la liga es el Valencia. Lo que pasa es que no tiene a Messi. Por eso es segundo.