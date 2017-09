El cierre de filas del PSOE con el Gobierno del PP a la hora de defender la Constitución y el Estado de derecho frente al desafío separatista no impide que alguno de sus dirigentes, empezando por su secretario general, deslicen cada vez que interesa la conveniencia de llegar con Cataluña a una «solución política». También la Asociación Valenciana de Empresarios ha expresado su postura en este mismo sentido, sin una condena explícita del referéndum ilegal. Lo que no aclaran los partidarios de esta vía es qué tipo de solución política proponen, si hablan de una reforma de la Carta Magna para avanzar hacia un Estado federal, si defienden un federalismo simétrico o asimétrico, si están por la labor de un acuerdo económico-financiero que permita a los catalanes disfrutar de una situación de privilegio similar a la de vascos y navarros, si apuestan por un reconocimiento de la Nación catalana en una disposición adicional del texto del 78, si es una cuestión de ampliar competencias... Soluciones políticas, como se ve, hay muchas, de diferente calado, desde la reforma integral del Estado autonómico a un arreglo a medida para Cataluña. Otra cosa es que alguna de estas soluciones vaya a satisfacer a los independentistas contumaces, especialmente a los sectores más radicales, a los antisistema (CUP), que son los promotores de la desobediencia frente a España, y a los soberanistas de siempre (ERC), no a los de nuevo cuño (el PDeCAT, la antigua Convergència), que ven llegada su oportunidad y no es que traten de evitar el choque de trenes, es que lo buscan con verdadero ahínco.

La propuesta de la solución política va acompañada en mcuhos casos de una más o menos velada crítica al PP por su actuación en todo este largo contencioso. Por un lado se afirma que el conflicto catalán viene de muy antiguo, que en la búsqueda de la identidad propia hay que remontarse hasta la Edad Media, que el origen del catalanismo político está en el XIX, que la II república ya reconoció la autonomía catalana, que durante cuarenta años de franquismo el sentimiento nacional estuvo oprimido, pero después de todo este largo análisis resulta que la culpa la tiene el Gobierno de Rajoy por no haber frenado a tiempo el desafío, por no haberlo arreglado políticamente cuando se podía. En resumen, solución política aunque sin decir cómo frente a un bloque que sólo busca separarse de España sin importar las consecuencias, y responsabilidad del PP por la gestión de los últimos cinco años en un conflicto histórico que arranca hace casi mil años y que desde entonces ha registrado varios episodios violentos. Los promotores de esta vía de negociación política van a tener que esforzarse para convencernos de las bondades de su propuesta.