Sólo él puede salvarnos

La tensión entre Rusia y España a raíz de las sospechas de injerencia en la revuelta independentista catalana ha alcanzado un nivel que si yo fuera Iñaki Zaragüeta, otrora preceptor del senador y expresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) Pedro Agramunt, pondría a mi pupilo a hacer ejercicios de calentamiento en la banda. Más pronto que tarde va a necesitar el Gobierno que salte al terreno de juego e interceda por él ante el Kremlin. En ausencia, por fallecimiento, de un Ramón Mendoza en un extremo o de un Enrique Líster en otro, q.e.p.d. ambos, no hay nadie en España que esté en mejores condiciones que el también expresidente de las ahora partidarias de la acción directa CEV y AVE para desempeñar esta misión en Moscú.

Sólo Agramunt puede plantarse en la plaza Roja y pedirle al oso gruñón que corresponda que cesen los bombardeos que estamos sufriendo, si no con Policarpovs y Tupolevs, que de bien poco, por cierto, le sirvieron a la II República durante la guerra, sí con trinos y mensajes exacerbados en favor de otra república, la catalana. Agramunt sacrificó su carrera internacional por apoyar a un aliado de Moscú, el presidente sirio Bashar al Assad. «Rusia está en deuda con él». Más claro no pudo ser el responsable de la comisión de asuntos internacionales de la Duma, Leonid Slutski. Así es que, salvo que le hayan dado una dacha y un pasaporte, como a Gerard Depardieu y no nos hayamos enterado, tiene derecho a algo más que un protocolario agradecimiento. Lo dije antes de que la Academia de Economía Nacional y Administración Pública moscovita lo nombrara doctor honoris causa por su «contribución al desarrollo de la cooperación ruso-española» y lo mantengo. La gran Madre Rusia es generosa con sus amigos. No les quepa la menor duda de que si toma cartas en el asunto se acabarán los piratas y los zombis cibernéticos en un santiamén. Una escuchita suya a Slutski con ese gracejo valenciano que Dios le ha dado: «Xe, Leonid Eduardovich: ¿No estará ya bien de 'fer la mà' con los ordenadores?» será mano de santo. Como Julian Assange no se invente otro conducto para los ataques, no habrá Radio Moscú que valga. Mejor trato que el que le dispensan a Agramunt en las oficiales Rusia Today y Sputnik, ahora acusadas de favorecer las tesis secesionistas, no se lo han dispensado nunca en el PP. El contraste entre el rango de estadista que le conceden los medios de comunicación de aquel país y el codazo que le propinaron sus correligionarios para hacerle sitio a Eduardo Zaplana es abismal. Tan grande como la distancia que separa a Zaplana del PP desde que se difundieron las grabaciones en las que le cuenta a Ignacio González lo que opina realmente de su hasta ahora mentor Aznar y de Mariano Rajoy. A su despreciado Agramunt, en cambio, siempre le quedará Moscú. Ciudad fría y acogedora a la vez.