Criticar un privilegio puede llevar a que te llaman demagogo. Y hasta gorrino. Montoro recordó ayer a Rivera (el demagogo, el gorrino) que el cupo vasco no es un privilegio sino una «singularidad de la España plural». Sea justo o no el muy constitucional concierto económico (y el cupo), lo cierto es que hablar de ello era un tabú. El pleno del Congreso aprobó ayer la actualización por 292 votos a favor, 36 en contra (Ciudadanos y Compromís, pero estos porque representa la desigualdad de la financiación económica) y dos abstenciones 'críticas' (EH Bildu). La enmienda a la totalidad de Ciudadanos fue rechazada por 298 votos. Vale, Rivera tiene unas elecciones próximas, pero también tiene razón al decir que ayer se quedó solo «con la mayoría de los españoles». No voy a comparar el abuso, el acoso o las baboserías sexuales con los privilegios fiscales. Pero sí comparo la percepción de lo que es aceptable. Hay percepciones que cambian.