SOLER ES PERFECTO PARA JUGAR EN EL CENTRO

No es fácil aceptar una crítica positiva cuando el resultado no lo ha sido, pero a mí, ayer, el Valencia me gustó. Está claro que cuando no ganas, errores se han debido cometer, o bien en defensa porque el rival marca, o bien en ataque porque tú no has sido capaz de hacer más goles que el contrario. El equipo dejó al Celta en escasísimas oportunidades de gol, un Celta que jugaba en casa y sabedores todos además del juego alegre y ofensivo del equipo vigués. Salvo los primeros quince minutos de la primera mitad, no fue nunca inferior a los locales, después equilibró y hasta fue superior a ellos, y por añadidura, gozó de las mejores y más claras oportunidades de gol en el partido.

Así se desarrolló el encuentro, dominio del juego y territorial de los gallegos al principio. Un equipo que se juega o jugaba sus últimas opciones de clasificación europea. Nos costó sacudirnos su dominio, no combatíamos su presión, perdíamos rápido y no salíamos de atrás. A partir del minuto quince o veinte todo cambió, logramos salir, jugar en campo contrario, no permitimos llegadas del Celta, y empezamos a gozar de ocasiones muy peligrosas. Alguna de ellas difícilmente falibles, pero ese sí fue uno de nuestros problemas ayer.

Terminó la primera parte con empate cuando la eficacia exigible nos debería haber otorgado ventaja. Y fuimos a la segunda mitad. Seguro tras mensaje alentador y motivador de Unzué a los suyos, pero sin resultado. Los nuestros entraron bien, y Soler y Guedes marraron dos nuevas y evidentes oportunidades. Pero llegó el primero, el del Valencia, tras un error monumental de Pione Sisto, muy bien aprovechado por Kondogbia, que cedió a Guedes, éste a Santi Mina y buen golpeo cruzado para el gol.

El Celta pareció despertar y consiguió el empate relativamente pronto. Nuevo fallo defensivo de los jugadores del Valencia para conceder gol en una pelota aérea mal defendida. Digo yo que Maxi tendría una marca individual, y algún jugador a la corta en este tipo de faltas debería haber. Pero no lo sé, y empataron. Para mí, así debería ser.

El cambio de sistema, riesgo comprensible por parte de Unzué, al principio confirmó su dominio pero finalmente, con el cansancio de los locales que ya no regresaban a la misma velocidad, y la escasa presencia de efectivos defensivos, permitió otras dos oportunidades clarísimas, de Ferrán Torres y Soler, que deberían haber dado la victoria a los nuestros.

Creo que por todo esto el Valencia me gustó, a pesar de la no obtención de los tres puntos. Muy bien Kondogbia, y partido apreciable de los demás. En cuanto a Soler, no hay ninguna duda, perfecto para jugar en el doble medio centro. Juego, control, trabajo defensivo y llegada, mucha llegada, mucho mayor que la de Parejo. No dejéis que la no victoria os haga enjuiciar erróneamente, recuerdo muy pocas pelotas perdidas por Soler, bastantes intervenciones y varios disparos y ocasiones. Él rinde también muy bien en esa posición.